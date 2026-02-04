El ICE no tendrá ningún "rol operativo" en los Juegos de Milán Cortina, asegura gobierno italiano

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense no tendrán ningún papel operativo en los Juegos Olímpicos de Invierno, declaró este miércoles el ministro italiano del Interior, a dos días de que empiece oficialmente el evento en el norte del país.

Los agentes del servicio de seguridad interior (HSI), una división del ICE, operarán únicamente dentro de las misiones diplomáticas estadounidenses y "no son agentes operativos" ni "tienen funciones ejecutivas", señaló Matteo Piantedosi en el Parlamento.

El ministro consideró que la indignación generada por su presencia, que llevó al alcalde de Milán a advertir que no eran bienvenidos durante los Juegos, que tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, era "totalmente infundada".