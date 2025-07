El ICE planea perseguir a las empresas que empleen migrantes "ilegales" porque "los explotan"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El director del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, ha afirmado este domingo que planea perseguir a las compañías que emplean a migrantes en situación irregular, porque "explotan a estos trabajadores (...) que vinieron aquí en busca de una vida mejor". "No solo nos centramos en aquellas personas que, como saben, trabajan aquí ilegalmente, sino que también nos centramos en aquellas empresas estadounidenses que realmente explotan a estos trabajadores, a estas personas que vinieron aquí en busca de una vida mejor", ha asegurado Lyons en una entrevista para la cadena de televisión CBS. El responsable del ICE ha afirmado que ese tipo de contrataciones no son un "delito sin víctimas", sino que las investigaciones sobre ellas a menudo revelan casos de trabajo forzoso o tráfico de niños. Sus declaraciones han llegado apenas una semana después de que las autoridades detuviesen a más de 300 inmigrantes que presuntamente se encontraban en el país de forma ilegal, entre ellos diez menores en granjas de cannabis en el sur de California --donde este tipo de plantaciones son legales--. Lyons ha querido incidir en que su servicio "siempre se centra en lo peor de lo peor", aunque también ha presumido de que "bajo esta Administración, hemos abierto todo el abanico de la cartera de inmigración". A este respecto, el dirigente ha asegurado que "es posible" alcanzar el objetivo del Gobierno de alcanzar un millón de deportaciones en 2025, pese a que los datos internos de Washington obtenidos por CBS señalan que hasta ahora se han producido menos de 150.000. Si el ICE encuentra a alguien "que se encuentra en el país de forma ilegal, lo detendremos", ha asegurado Lyons, que también ha criticado a los estados y ciudades con políticas 'santuario' que limitan la cooperación entre el ICE y las fuerzas del orden locales. Según él, eso obliga a los agentes de inmigración a entrar en las comunidades al no entregar a los detenidos no nacionales. "Lo que, una vez más, me frustra es el hecho de que nos encantaría centrarnos en estos extranjeros delincuentes que se encuentran dentro de un centro penitenciario", ha señalado, alegando que "una agencia policial local, una agencia estatal, ya consideró a esa persona una amenaza para la seguridad pública y la arrestó". Lyons ha ligado este fenómeno a lo que ha calificado como detenciones "colaterales", producidas porque, a raíz de la falta de cooperación de los estados y ciudades 'santuario', "tenemos que salir a la comunidad y realizar esas detenciones", ha defendido.