El impacto del conflicto con irán en la energía es temporal, según el secretario de energía de eeuu

Por Ismail Shakil

5 mar (Reuters) -

El impacto del conflicto con Irán en los mercados energéticos será temporal y un "pequeño precio" que pagar por los ‌objetivos militares de Estados ‌Unidos, ⁠dijo el miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Fox News.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán ​han agravado ⁠las tensiones regionales ⁠y paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido flujos vitales ​de petróleo y gas de Oriente Medio y ha provocado un aumento de los precios ‌de la energía. Los precios del petróleo subían el ​jueves en Asia en un contexto de creciente ​preocupación por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz.

"Sin duda, esto será temporal", dijo Wright en el programa "Ingraham Angle" de Fox News.

"Tenemos un suministro mundial muy abundante, petróleo en abundancia en todo el mundo y la producción estadounidense en máximos históricos. Así que superaremos esto, será un bache en el camino."

El presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a proporcionar seguros y escoltas navales a los buques que exportan energía desde la región para ⁠contener el aumento de los costes.

Wright afirmó que el cierre del estrecho de Ormuz era un hecho temporal y que ‌la Marina de los Estados Unidos pronto escoltaría a los petroleros a través de la vía marítima que normalmente transporta alrededor de una quinta parte del consumo diario de petróleo del mundo.

"Lo haremos tan pronto como podamos. En este momento, nuestra Armada y, por supuesto, nuestro ejército, se centran en otras cosas, como desarmar al régimen iraní", dijo Wright cuando se le preguntó si algún buque comercial había solicitado ‌la ayuda de la Armada de los Estados Unidos.

La decisión de Trump de atacar Irán en una ⁠campaña que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a cuyo ‌Gobierno Trump acusó de desarrollar un arma nuclear, probablemente aumentará la incertidumbre para ⁠la economía estadounidense.

Aunque Estados Unidos está más protegido de las crisis energéticas que ⁠muchos otros países desarrollados debido a su producción nacional de petróleo y gas, el impacto global en el comercio, los precios y la inversión podría repercutir y socavar lo que había sido una perspectiva alcista en desarrollo para 2026.

"¿Vamos a tener un aumento transitorio como el que hemos visto en los ‌precios de la gasolina? Sí, un poco, ​pero creo que es un precio muy pequeño que pagar para eliminar a la nación que ha matado a más soldados estadounidenses en los últimos 20 años que cualquier otra nación del mundo", dijo Wright en Fox News. (Información de Ismail Shakil; ‌edición de Christian Schmollinger, Donna Bryson y Tom Hogue; edición en español de Jorge Ollero Castela)