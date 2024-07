El imperio USA contraataca en un torneo de básquet de altos vuelos

¿Renace el imperio o se tambalea? Solo semifinalista en el último Mundial, Estados Unidos defiende su oro olímpico en el básquet masculino de París-2024 con un plantel de figuras lideradas por LeBron James ante una potente lista de aspirantes, entre ellas la anfitriona Francia del fenómeno Victor Wembanyama.

Pero también se preparan para dar el gran golpe Serbia, con el jugador más valioso de la NBA Nikola Jokic, la tropa canadiense de Shai Gilgeous-Alexander, la campeona mundial Alemania, la armada griega de Giannis Antetokounmpo o una España en reconstrucción, pero que todavía es la vigente campeona europea.

- Rudy, seis aros olímpicos -

El equipo dirigido por Sergio Scariolo está lejos de sus mejores días, cuando casi miraba de tú a tú a Estados Unidos, liderada entonces por los hermanos Gasol, pero el mago italiano siempre tiene algún as debajo de la manga para intentar llegar lejos.

"Podemos haber ganado o perdido, pero somos un equipo que nunca ha fallado en un torneo a nivel de competir", recordó el técnico italiano en una entrevista con la AFP el jueves.

España estará liderada por el último superviviente de su generación dorada, un Rudy Fernández que en la capital francesa batirá el récord de participaciones olímpicas de un jugador de baloncesto, nada menos que seis, en su último torneo antes de retirarse a los 39 años.

No lo tendrá fácil la 'Familia' partiendo en Lille -donde se disputa la primera fase- desde un grupo A que comparte con Australia, Canadá y Grecia.

Solo los dos primeros de cada una de las tres llaves y los dos mejores terceros avanzarán a cuartos, ya en París.

Desde el grupo B arrancará Francia, una de las grandes ilusiones del país organizador, un tanto desinflada tras sumar cuatro derrotas consecutivas en la preparación. Pero la sensación de la NBA Wembanyama, el jugador capaz de hacer todo en una pista con 2,24 metros, sigue siendo un gancho incomparable.

- La hora de 'Wemby' -

"Hay mucha excitación. Es mejor tener dificultades antes para estar preparados después, creo que estamos en la buena vía", dijo Wembanyama, debutante del año en la NBA, sobre la mala racha de la vigente subcampeona olímpica.

Enfrente tendrá a Alemania, la sorprendente ganadora del Mundial 2023, liderada por el base de los Brooklyn Nets Dennis Schröder, MVP de aquella competición y abanderado de la delegación en la inauguración.

Completan este grupo Brasil, la única representante sudamericana, impulsada por el eterno Marcelinho Huertas (41 años), y Japón.

Finalmente desde el C despegará el Team USA, dirigido por Steve Kerr y con LeBron James, camino de los 40 años, como líder total en la pista.

- La misión de Los Vengadores -

En su tropa, el mejor producto nacional de la NBA, con sus históricos rivales Stephen Curry y Kevin Durant -que llega con molestias-, el campeón con los Celtics Jayson Tatum o el camerunés nacionalizado Joel Embiid.

Bautizados como 'Los Vengadores', su misión es reparar la afrenta de 2023, con el 'Team USA' cuarto en un Mundial al que había acudido con un equipo de notables jugadores NBA.

Pero la acumulación de talento por ahora no ha provocado la explosión esperada en la preparación, con Estados Unidos ganando por un punto a la modesta Sudán del Sur y necesitando de un excepcional James -últimos 11 puntos del partido- para superar a Alemania.

"Me gusta que me desafíen, es mejor así que ganar de paliza", señaló el alero de los Lakers a Stephen Curry tras batir in extremis al equipo africano.

El choque entre la inventora del básquet y la cenicienta, un país que sale de la guerra y un equipo formado en parte por chicos nacidos en campos de refugiados, se repetirá en el grupo C, que completan la poderosa Serbia, subcampeona mundial, y Puerto Rico.

La fase de grupos del básquet se disputará en Villeneuve-d'Ascq, cerca de Lille, donde su estadio de fútbol multiusos permite acoger a 28.800 espectadores. A partir de los cuartos se jugará a orillas del Sena, en París-Bercy (15.900 localidades).

Pm/mcd

AFP