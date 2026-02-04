El impulso económico de la zona euro se debilita más en enero, según el PMI

BENGALURU, 4 feb (Reuters) -

El crecimiento de la economía de la zona euro se ralentizó por segundo mes consecutivo en enero, ya que ⁠la demanda se estancó y la contratación ⁠se detuvo, lo que indica un comienzo frágil para 2026, según una encuesta.

El índice compuesto de de compras de la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global, ⁠cayó hasta ‌51,3 en ​enero desde 51,5 en diciembre, tocando su mínimo en cuatro meses. La cifra también fue inferior a ​la estimación preliminar de 51,5.

Las lecturas del PMI por encima de 50,0 indican un crecimiento ‌de la actividad, mientras que las inferiores a ese nivel ‌apuntan a una contracción.

"La trayectoria del crecimiento ​puede describirse como aceptable, pero la situación aún no es cómoda. Las empresas apenas contrataron personal en enero", afirmó Cyrus de la Rubia, economista del Hamburg Commercial Bank.

"El hecho de que los nuevos pedidos apenas crecieran también demuestra que la recuperación en este sector aún es frágil", añadió.

La moderación del crecimiento general se debió al sector servicios, cuya actividad creció a su ritmo más lento desde septiembre, lo que contrarrestó la nueva expansión de la producción manufacturera.

El índice de ⁠actividad empresarial de los servicios bajó a 51,6 desde el 52,4 de diciembre.

La entrada de nuevos negocios en la zona ​del euro apenas aumentó en comparación con diciembre, lo que indica un descenso del apoyo de los mercados nacionales, a pesar de una reducción más suave de la demanda de exportaciones.

El empleo se estancó prácticamente, ya que los recortes de puestos de trabajo en las fábricas contrarrestaron la leve contratación en los servicios.

Entre las economías más grandes de la zona, a pesar de registrar su expansión más lenta en siete meses. ⁠Alemania e Italia experimentaron modestas mejoras, mientras que Francia entró en territorio de contracción por primera vez desde octubre.

A ​pesar de la desaceleración, el optimismo empresarial se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2024.

Las presiones sobre los precios se acumularon en toda la zona del euro, y la inflación de los costes de los ‍insumos se aceleró por tercer mes consecutivo hasta alcanzar su máximo en 11 meses. En respuesta, las empresas subieron sus precios al ritmo más fuerte en casi un año.

"El Banco Central Europeo no está particularmente preocupado por la inflación en estos momentos... (pero) miembros del BCE estarán algo preocupados por el significativo aumento de la inflación de los costes en el sector servicios ​y el visible incremento de la inflación de los precios de venta revelado por el índice PMI", añadió De la Rubia.

Se espera que el banco central mantenga su tipo de depósito el 5 de febrero y durante año, según una encuesta independiente de ‍Reuters. (Información de Indradip Ghosh; edición de Joe Bavier; edición en español de María Bayarri Cárdenas)