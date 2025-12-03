El incendio de los apartamentos de Hong Kong ya deja 159 muertos, entre ellos un niño

Por Mei Mei Chu, Joyce Zhou y Jessie Pang

HONG KONG, 3 dic (Reuters) - El número de víctimas mortales del incendio más mortífero de Hong Kong en décadas ascendió a 159 el miércoles, y la policía reveló que entre las víctimas había un niño de corta edad y una persona de 97 años, mientras proseguía la búsqueda de restos en el complejo de apartamentos calcinado.

Los residentes que se vieron obligados a huir del único bloque de los ocho que no fue arrasado por las llamas hace una semana a sus casas para recuperar sus pertenencias, mientras otros cientos de personas alojadas provisionalmente luchaban por rehacer sus vidas.

Mientras tanto, los investigadores seguían descubriendo más cadáveres, algunos de los cuales han sido encontrados en tejados y escaleras y otros reducidos a nada más que cenizas, según informaron las autoridades.

INVESTIGAN LA CAUSA DEL INCENDIO Y POSIBLES AMAÑOS

De los 159 cadáveres encontrados, 140 han sido identificados. Se trata de 91 mujeres y 49 hombres, de edades comprendidas entre uno y 97 años.

Unas 30 personas siguen desaparecidas.

"Realmente queremos que, si queda algún cuerpo en el lugar del suceso, podamos descubrirlo lo antes posible para que la familia superviviente pueda dar el último adiós", dijo el miércoles en rueda de prensa el comisario de policía Chow Yat-ming.

La policía ha detenido a 21 sospechosos de homicidio involuntario en una investigación sobre la causa del incendio, mientras que el organismo anticorrupción de Hong Kong también está investigando posibles sobornos.

En un clima de llamamientos en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, el jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, ha ordenado a un comité dirigido por jueces que investigue la causa del mortífero incendio y revise la supervisión de las reformas del edificio, a las que se atribuye la responsabilidad de avivar el infierno.

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes de Wang Fuk Court de que se enfrentaban a "riesgos de incendio relativamente bajos" después de que los vecinos se quejaran de los riesgos de incendio que planteaban las reformas, según el Departamento de Trabajo de la ciudad.

Las autoridades han señalado a la malla de plástico y la espuma aislante de baja calidad utilizadas durante las obras de renovación del rascacielos como responsables del incendio.

LA CIUDAD SIGUE ADELANTE CON LAS ELECCIONES

El gobierno también seguirá adelante con las elecciones legislativas "solo para patriotas" previstas para el domingo, a pesar de las dudas sobre la participación de la población local, aún afectada por la catástrofe. Algunos analistas y residentes consideran que la votación es una prueba de legitimidad para el gobierno de Hong Kong, que intenta apaciguar la ira de la población por el incendio ante una campaña de seguridad nacional.

"Sinceramente, es exasperante. Creo que es una falta de respeto", dijo Trent Heung, de 37 años, que se desplazó a depositar flores a modo de homenaje antes de ir a trabajar.

"Todo el mundo sigue de luto y realmente no creo que haya que dar prioridad a otra cosa que no sea rendir homenaje y asegurarse de que todas las víctimas y afectados están bien atendidos." (Información de Mei Mei Chu, Joyce Zhou, Jessie Pang y Laurie Chen; redacción de Farah Master y John Geddie; edición de Raju Gopalakrishnan y Alex Richardson; edición en español de Jorge Ollero Castela)