El incendio en el Parlamento de Sudáfrica sigue fuera de control y ha destruido parte de la zona histórica

El Gobierno de Sudáfrica ha informado de que el incendio declarado hace unas horas en la sede del Parlamento nacional, en Ciudad del Cabo, todavía sigue fuera de control y está causando graves daños materiales, en especial en la parte histórica de la institución.

La ministra de Obras Públicas e Infraestructura, Patricia De Lille, ha confirmado que las llamas han provocado el derrumbe de "parte de los techos de la Asamblea Nacional", según declaraciones recogidas por el portal de noticias News24, al tiempo que ha evitado especular sobre las causas del incendio, ahora mismo bajo investigación.

De igual modo, la presidenta del Parlamento, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ha pedido a la población que no difunda rumores sobre los motivos de las llamas. "Ruego a los que están en las redes sociales que tengan cuidado de no especular sobre un ataque hasta que no aparezca un informe que lo ratifique", ha solicitado.

Según fuentes de la cadena sudafricana, el fuego ha destruido el tercer piso del Antiguo Edificio de la Asamblea, incluido el espacio de oficinas y el gimnasio, y que se suman a grandes daños en las oficinas adyacentes.

Si bien De Lille había informado en un primer momento de que los bomberos estaban ultimando las tareas de extinción, posteriormente el responsable de seguridad de la Alcaldía de Ciudad del Cabo, JP Smith, ha declarado ante los medios que "el fuego todavía no ha sido contenido". De Lille se ha ceñido finalmente a esta última valoración.

Preocupa especialmente el impacto en la zona histórica, que data de mediados del siglo XIX, y que ahora es empleada en parte como museo y repositorio de documentos históricos.

En el lugar hay ahora mismo una docena de camiones de Bomberos y unos 70 efectivos, más una ambulancia, aunque no se tiene constancia de heridos.