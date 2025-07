El incendio en Heathrow se debió a un fallo del operador energético, según un informe

(Cambio de titular, añade detalles de la investigación, comentarios del ministro de Energía)

LONDRES, 2 jul (Reuters) -

El incendio que provocó el cierre del aeropuerto de Heathrow de un componente una subestación eléctrica, según informó el miércoles el Operador Nacional del Sistema de Energía británico.

El regulador británico de la energía, Ofgem, inició una investigación oficial sobre National Grid Electricity Transmission basándose en las conclusiones del informe, según informó el organismo de control en otro comunicado.

"Esta revisión ha encontrado pruebas de que un fallo catastrófico en uno de los casquillos de alta tensión del transformador de la subestación de 275 kV de National Grid Electricity Transmission provocó el incendio del transformador", señala el informe del Operador Nacional del Sistema Energético.

"La causa más probable fue la entrada de humedad en el casquillo, que provocó un fallo eléctrico".

Los controles establecidos por National Grid no eran efectivos y no identificaron que no se habían tomado medidas en relación con una lectura de humedad elevada en 2018, dijo el informe, y agregó que el problema no se abordó.

El ministro de Energía, Ed Miliband, dijo que el informe era "profundamente preocupante".

National Grid no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de William James; edición de Muvija M; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)