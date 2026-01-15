El incendio en Hong Kong en noviembre dejó 168 muertos, según el balance definitivo

El incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong en noviembre dejó 168 muertos, informaron el jueves las autoridades tras concluir todas las operaciones de identificación.

Se trata del incendio más mortal ocurrido en un edificio de viviendas en el mundo desde 1980. El último balance provisional era de 161 fallecidos.

"Todos los restos y cuerpos encontrados en el lugar han sido identificados", declaró Chris Tang, el jefe de seguridad de Hong Kong, e indicó que no hay desaparecidos. "El balance final es, por tanto, de 168 muertos", afirmó.

Entre las víctimas hay 110 mujeres y 58 hombres, con edades comprendidas entre seis meses y 98 años.

Las llamas se propagaron rápidamente por siete de las ocho torres del complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po del territorio autónomo chino.

Los edificios estaban en proceso de renovación, con andamios y protegidos por una red que pudo favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades han creado una comisión de investigación, presidida por un juez, y han anunciado hasta ahora la detención de 16 personas.