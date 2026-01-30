El incombustible Djokovic y Alcaraz se disputarán el título en Australia

Después de unas semifinales memorables, una final de lujo está servida: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se enfrentarán el domingo en un pulso generacional por el título del Abierto de Australia

Los dos duelos del viernes se decidieron a cinco sets: Djokovic ganó al italiano Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, después de que Alcaraz hubiera vencido 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5 al alemán Alexander Zverev

Gane quien gane el domingo, la historia del tenis habrá escrito una nueva página, ya que Alcaraz aspira a ser el más joven de la historia en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic tiene como gran misión sumar su ansiado 25º título en un grande, algo que nadie ha logrado nunca en su deporte

Por ahora, la estrella serbia, exnúmero uno mundial que es actualmente el cuarto del ranking ATP, es el hombre con más títulos del Grand Slam (24), igualado con los que logró en la categoría femenina la australiana Margaret Court, que tiene ahora 83 años y estaba presente en la grada del Rod Laver Arena este viernes

"Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas (4h09, en realidad), son casi las dos de la madrugada... Esto me recuerda la final de 2021 ante Rafa (Nadal)", dijo Djokovic justo tras su triunfo, recordando el duelo de cinco sets que con 5 horas y 53 minutos es el partido más largo de la historia del torneo

"La intensidad ha sido muy alta, pero sabía que esa era la única forma que tenía de ganarle. Me ha llevado hasta el límite", admitió tras su triunfo sobre Sinner, con el que Djokovic había perdido en sus últimos cinco enfrentamientos y al que remontó tras ir 2 sets a 1 abajo

- Una larga espera -

Djokovic no gana un torneo del Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2023

Desde entonces solo llegó a una final en un grande, la de Wimbledon en 2024, donde perdió ante Alcaraz, precisamente su último obstáculo ahora antes de un duodécimo título en Australia y de la gloria del récord de los 25 Majors

Ese objetivo le fue esquivo durante todo 2025, donde Djokovic hizo pleno de cuatro semifinales, pero sin poder acceder nunca al último partido

En este Abierto de Australia, Nole tuvo un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo con Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando el marcador era favorable al italiano por 6-4, 6-3 y 1-3

Con su derrota, Sinner, de 24 años y número dos mundial, impide un nuevo reencuentro con Alcaraz en una final

Ambos protagonizaron las tres anteriores en las citas del Grand Slam, con títulos para el español en el último Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y para el italiano en Wimbledon el pasado julio

- Físicamente al límite -

La primera semifinal también había sido de emociones fuertes y Alcaraz se impuso en ella al alemán Alexander Zverev (3°) también en cinco emocionantes sets

El español, número uno del mundo, llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado de la última manga pero protagonizó una impresionante reacción

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés

Con 22 años y 272 días el día de la final, se asegura superar a Jim Courier como el más joven en alcanzar las finales en los cuatro grandes, ya que el estadounidense tenía 22 años y 321 días cuando lo consiguió en Wimbledon 1993

"Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca", declaró Alcaraz después de su victoria

El murciano se llevó los dos primeros sets y luego Zverev le igualó a dos mangas, antes de quebrar su saque en el quinto set y llevar la iniciativa en él, hasta que Alcaraz asestó el zarpazo mortal