El Indec revisa al alza el crecimiento del PBI español en 2024, hasta el 3,5

19 sep - El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España revisó el viernes al alza la tasa de crecimiento del producto interior bruto del país para 2024, hasta el 3,5% desde el 3,2% inicial, tras computar los datos definitivos. El INE también revisó a la baja los datos de crecimiento anual del PBI de 2023, hasta el 2,5%, desde el 2,7% anterior, y revisó al alza los datos de 2022, hasta una expansión del 6,4%, desde el 6,2% anterior. La economía española ha superado sistemáticamente a sus homólogas de la eurozona en los últimos años. El martes, el Gobierno elevó su previsión de crecimiento para 2025 del 2,6% al 2,7%, considerablemente por encima de la expansión estimada del 0,2% de Alemania y del 0,6% de Francia. La semana pasada, S&P Global elevó la calificación crediticia soberana a largo plazo de España de "A" a "A+", señalando una mejora de las finanzas exteriores del país impulsada por el sector privado, respaldada por el elevado ahorro y la solidez de las exportaciones. (Información de Joao Manuel Mauricio y Javi West Larrañaga, edición de Inti Landauro y David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

