El indicador de confianza de la eurozona y los datos sobre préstamos confirman el tibio crecimiento

FRÁNCFORT, 27 nov (Reuters) -

Los préstamos bancarios a las empresas de la zona euro se mantuvieron estables el mes pasado, mientras que un indicador clave de la confianza económica de la UE subió en noviembre, lo que se suma a la evidencia de que el bloque monetario sigue creciendo de manera constante, aunque sea a un ritmo modesto, según mostraron los últimos datos el jueves.

Este año, la economía de la zona euro se ha mostrado inesperadamente resistente a los choques comerciales y a la incertidumbre, pero el crecimiento sigue siendo poco espectacular y el bloque se sigue quedando cada vez más rezagado respecto a sus homólogos mundiales.

Mientras la economía interna sigue funcionando gracias a un consumo estable, las exportaciones, que han sido el motor del crecimiento en la última década, siguen pasando por dificultades a medida que la industria pierde competitividad, China desplaza a Europa en mercados clave y los aranceles estadounidenses se hacen sentir.

Los indicadores de confianza económica de la Comisión Europea subieron a 97,0 en noviembre desde los 96,8 del mes anterior, una mejora marginal que oculta la suerte divergente de sectores clave.

El indicador de confianza industrial volvió a caer tras una ligera mejora el mes anterior y la confianza de los consumidores siguió estable.

La construcción, sin embargo, se recuperó y el indicador de servicios experimentó una notable subida, lo que dejó el índice general en terreno ligeramente positivo.

Mientras tanto, el crecimiento del crédito a las empresas apenas varió y se quedaba en el 2,9% en octubre en comparación con el mes anterior, y el crecimiento de los préstamos a los hogares se aceleró hasta un máximo de 2 años y medio, del 2,6% al 2,8%.

La medida M3 del dinero que circula en la zona euro, a menudo un indicador de la actividad futura, también se mantuvo estable en el 2,8%, en línea con las expectativas de una encuesta de Reuters entre analistas.