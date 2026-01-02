El índice británico FTSE 100 cruza por primera vez la barrera de los 10.000 puntos

LONDRES, 2 ene (Reuters) - El índice londinense FTSE 100 alcanzó el viernes por primera vez la cota simbólica de los 10.000 puntos, la señal más reciente del auge de los mercados bursátiles de todo el mundo.

El índice de referencia británico ganó casi un 22% en 2025, su mejor año desde 2009, por encima del amplio índice europeo STOXX 600

y del S&P 500.

Sus ganancias reflejan en gran medida la euforia por los mercados bursátiles en todo el mundo gracias al repunte de la inteligencia artificial, aunque las bolsas británicas están poco expuestas a este sector.

En cambio, sus mayores ganancias en 2025 incluyeron mineras como Fresnillo, impulsada por el alza de los precios de los metales preciosos, empresas de defensa como Babcock y Rolls Royce a medida que Europa aumentaba el gasto en defensa, y bancos como Lloyds, que se benefició de unos tipos de interés aún elevados junto con un crecimiento económico decente.

El FTSE, con una gran ponderación de empresas internacionales, también ha superado al FTSE 250 de mediana capitalización y ámbito nacional

. Este último subió aproximadamente un 9% en 2025. Aun así, el índice de valores de primer orden ha ido a la zaga de otros mercados como Japón, Hong Kong, España e Italia.

El hito podría ayudar a impulsar la confianza hacia los mercados británicos, que se han visto golpeados en los últimos años por la inestabilidad política, la incertidumbre post-Brexit y la preocupación por la elevada deuda. (Información de Alun John; edición de Dhara Ranasinghe; edición en español de Jorge Ollero Castela)