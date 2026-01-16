El índice de actividad económica de Brasil supera las previsiones en noviembre

BRASILIA, 16 ene (Reuters) - El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil aumentó un 0,7% en noviembre respecto al mes anterior, informó el viernes el banco central, superando la expansión del 0,3% esperada por los economistas en una encuesta de Reuters.

* El índice es una aproximación al Producto Interno Bruto (PIB) basada en las estimaciones del banco central para la agricultura, la industria y los servicios, así como en los impuestos relacionados con la producción.

* Todos los sectores, salvo la agricultura, que cayó un 0,3%, tuvieron un comportamiento positivo en el mes.

* En términos desestacionalizados, la actividad aumentó un 2,4% interanual.

ANTECEDENTES ADICIONALES

* El Banco Central de Brasil ha mantenido una postura agresiva en un contexto de actividad económica sólida y presiones en el mercado laboral.

* El mes pasado mantuvo la tasa de interés de referencia Selic en el 15% por cuarta reunión consecutiva, subrayando la necesidad de mantenerla estable para que la inflación vuelva al objetivo del 3%.

* Los economistas esperan que la relajación monetaria comience en el primer trimestre, y la mayoría prevé un primer recorte en marzo. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)