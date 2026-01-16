LA NACION

El índice de actividad económica de Brasil supera las previsiones en noviembre

El índice de actividad económica de Brasil supera las previsiones en noviembre
El índice de actividad económica de Brasil supera las previsiones en noviembrePXHERE - PXHERE

BRASILIA, 16 ene (Reuters) - El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil aumentó un 0,7% en noviembre respecto al mes anterior, informó el viernes el banco central, superando la expansión del 0,3% esperada por los economistas en una encuesta de Reuters.

* El índice es una aproximación al Producto Interno Bruto (PIB) basada en las estimaciones del banco central para la agricultura, la industria y los servicios, así como en los impuestos relacionados con la producción.

* Todos los sectores, salvo la agricultura, que cayó un 0,3%, tuvieron un comportamiento positivo en el mes.

* En términos desestacionalizados, la actividad aumentó un 2,4% interanual.

ANTECEDENTES ADICIONALES

* El Banco Central de Brasil ha mantenido una postura agresiva en un contexto de actividad económica sólida y presiones en el mercado laboral.

* El mes pasado mantuvo la tasa de interés de referencia Selic en el 15% por cuarta reunión consecutiva, subrayando la necesidad de mantenerla estable para que la inflación vuelva al objetivo del 3%.

* Los economistas esperan que la relajación monetaria comience en el primer trimestre, y la mayoría prevé un primer recorte en marzo. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...