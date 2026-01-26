El índice de aprobación de la primera ministra japonesa baja antes de las elecciones

TOKIO, 26 ene (Reuters) -

El índice de aprobación pública de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha caído en una nueva encuesta antes de las elecciones ⁠nacionales del mes que viene, que ⁠ella ha enmarcado como un veredicto directo sobre su gestión al frente de la cuarta mayor economía del mundo.

En una encuesta publicada el lunes por el diario Nikkei, el apoyo a ⁠su gestión ‌cayó por ​debajo del 70% por primera vez desde que se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón en ​octubre, cayendo al 67% desde el 75% de diciembre.

Otro sondeo de Kyodo mostró que la ‌aprobación había caído al 63% desde el 68%, mientras que una ‌encuesta del diario Mainichi dijo que había caído ​diez puntos hasta el 57%. Con la convocatoria de elecciones anticipadas para decidir los 465 escaños de la Cámara Baja, Takaichi pretende convertir su popularidad personal en apoyo a sus políticas fiscales expansivas y reforzar su control sobre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). Este partido y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), cuentan con una mayoría de un escaño en la Cámara.

Los sondeos sugieren que el escepticismo de los votantes respecto a sus planes económicos podría ir en aumento. En la encuesta ⁠de Nikkei, el 56% de los encuestados no cree que el paquete de estímulo propuesto por Takaichi amortigüe el impacto del aumento del ​coste de la vida. La preocupación del mercado por la posibilidad de que Japón tenga que emitir deuda adicional para financiar las medidas ha hecho subir los rendimientos de la deuda pública.

La decisión de Takaichi de convocar elecciones antes de que los legisladores aprueben su presupuesto nacional récord de 793.000 millones de dólares ha suscitado las críticas de los legisladores de la oposición, que lo tachan de oportunismo político. Dos quintas partes de los encuestados en el sondeo ⁠de Mainichi se mostraron descontentos con el calendario, frente a menos de un tercio que lo aprobaba.

La candidata llega ​a las elecciones del 8 de febrero al frente de un partido mucho menos popular que ella a nivel personal, ya que el PLD se sitúa en torno al 30% en varias encuestas recientes.

También ha perdido el apoyo del partido centrista Komeito, que el año ‍pasado puso fin a su alianza de 26 años con el PLD y unió fuerzas con el principal partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón (PCDJ), privando al PLD de un votante crucial en decenas de circunscripciones urbanas.

Según los analistas, el resultado de las elecciones podría depender de si la candidata es capaz de aprovechar sus buenos resultados personales para reavivar el apoyo ​a su partido en general.

Serán "las elecciones más impredecibles de los últimos años", dice Tobias Harris, fundador de la empresa de asesoramiento sobre riesgos políticos Japan Foresight.

"Los diputados del PLD saben que su destino está en manos de Takaichi", añade en un informe.

(1 $ = 154,2200 yenes) (Información de Leika Kihara, ‍Tim Kelly y John Geddie; edición de Jamie Freed y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)