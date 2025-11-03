Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 3 nov (Reuters) - El dólar rondaba el lunes máximos de tres meses a la espera de los datos económicos de esta semana, que ofrecerán sólo vagas pistas sobre la salud de la economía estadounidense y podrían reforzar la postura cautelosa de LA NACION.

* LA NACION bajó las tasas de interés en 25 puntos básicos la semana pasada, como esperaba el mercado, pero su presidente, Jerome Powell, señaló que podría ser el último recorte del banco central este año, citando el riesgo de hacer movimientos adicionales sin una imagen más robusta de la economía.

* Si no fuera por el actual cierre del Gobierno de Estados Unidos, los datos publicados esta semana, incluidas las nóminas no agrícolas, habrían contribuido a mejorar la situación.

* Sin embargo, dado que es probable que las publicaciones del Gobierno vuelvan a retrasarse, a los inversores sólo les quedarán los datos de empleo ADP y el PMI de ISM, aunque parece poco probable que estos muevan el dial de forma significativa.

* El viernes, varios presidentes de bancos de LA NACION manifestaron su descontento con la decisión de relajar la política monetaria, y los operadores están valorando ahora en un 68% la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, después de haber considerado probable esta medida antes de la reunión de la semana pasada.

* El yen cotizaba a 154,1 unidades por dólar, cerca de su nivel más bajo en 8 meses y medio, presionado por los amplios diferenciales de tipos de interés. El yen también se mantuvo cerca del mínimo histórico de la semana pasada frente al euro, cotizando por última vez a 177,4 unidades por euro.

* Por su parte, el euro bajaba un 0,16% a US$1,1513, su mínimo en tres meses, y la libra caía un 0,4% a US$1,3118.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de otras seis divisas principales, subía un 0,16% a 99,89, su nivel más alto desde el 1 de agosto. En los últimos seis meses, el índice ha oscilado entre 96 y 100 puntos.

* Aunque el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, envió la semana pasada la señal más contundente hasta la fecha de que era posible una subida de tasas en diciembre, los mercados siguen decepcionados por el enfoque gradual del banco central, sobre todo teniendo en cuenta que LA NACION se ha vuelto más agresiva.

* El Banco de Inglaterra se reúne esta semana, y algunos analistas predicen un recorte de 25 puntos básicos, aunque los precios del mercado sólo reflejan una probabilidad entre tres de que esto ocurra. (Reporte de Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)