El "índice del miedo" de wall street marca un máximo de tres meses

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 24 jul (Reuters) - La fuerte caída de las acciones estadounidenses hizo que el indicador de volatilidad del mercado más seguido por Wall Street alcanzara su mayor nivel en tres meses, lo que elevó el miércoles el volumen de negociación de opciones, pese a que los estrategas no vieron indicios de pánico.

* El S&P 500 cayó un 2,3%, su peor pérdida diaria desde finales de 2022, después de que Tesla y Alphabet presentaron unos resultados mediocres, lo que llevó a los inversores a preguntarse si el repunte de 2024 impulsado por las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial es sostenible.

* El índice de volatilidad CBOE -conocido como el indicador del miedo de Wall Street- se disparó a 18,46, el nivel más alto desde finales de abril. Las opciones sobre el VIX cambiaron de manos a un ritmo casi dos veces superior al habitual el martes, según datos de Trade Alert.

* Las ventas han puesto de relieve la vulnerabilidad del mercado en general ante cualquier debilidad de las grandes tecnológicas, que han impulsado los índices pese a la preocupación por las valoraciones exageradas, que han recordado el auge de las puntocom de hace más de dos décadas.

* Sin embargo, la caída hasta ahora ha sido más una retirada ordenada que una corrección, según agentes en el mercado de opciones.

* "No estamos viendo mucho miedo en el mercado, lo que significa que la gente no está saliendo y tratando de comprar protección agresivamente", dijo Matthew Tym, jefe de negociación de derivados de renta variable en Cantor Fitzgerald. "Es algo muy ordenado y algo pasivo, lo que me indica que nadie está en una situación mala todavía".

(Reporte de Saqib Iqbal Ahmed; edición en español de Javier López de Lérida)

