El índice europeo STOXX 600 cae tras informe de Stellantis con las tecnológicas en el punto de mira

6 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el viernes y se preparaban para cerrar a la baja una semana volátil, dominada por la cautela de los inversores en torno a las empresas de software y una serie de resultados empresariales decepcionantes, siendo el fabricante de automóviles Stellantis el último en sumarse a la lista. El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2% hasta los 610,28 puntos a las 0809 GMT.

Stellantis y provocó una suspensión de la cotización después de que la empresa franco-italiana registrara 22.200 millones de euros (US$26.500 millones) en la segunda mitad del año pasado, al reducir sus planes de desarrollo de vehículos eléctricos.

El sector automovilístico en general perdía un 2,4% y lideraba las pérdidas sectoriales.

Las acciones tecnológicas retrocedían un 1% y se encaminaban hacia su mayor caída semanal desde finales de marzo de 2025, debido a la preocupación de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pudieran trastocar el sector. El aumento del 50% en los también afectó al ánimo de los inversores.

Las pérdidas generales se vieron compensadas por la subida del 6,3% de Société Générale después de que la entidad crediticia francesa elevara su objetivo de rentabilidad clave para 2026 al superar las previsiones de beneficios del cuarto trimestre.

El fabricante de medicamentos para adelgazar Novo Nordisk subía un 4,2% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU amenazara con tomar medidas contra los "medicamentos genéricos ilegales".

