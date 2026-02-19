El índice europeo STOXX 600 retrocede desde máximos históricos

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

Las acciones europeas cayeron el jueves, con las mineras y las empresas de servicios públicos liderando las pérdidas sectoriales, mientras los inversores analizaban los resultados dispares de compañías como Airbus, Rio Tinto y Nestlé. El índice paneuropeo cerró con una caída del 0,5%, a 625,33 puntos, retrocediendo considerablemente desde el cierre récord del miércoles.

La mayoría de las principales bolsas nacionales también cayeron.

Las acciones de Airbus perdieron un 6,8% después de que el mayor fabricante de aviones del mundo redujo su principal objetivo de producción de aviones, culpando al fabricante de motores Pratt & Whitney por no haber llegado a un acuerdo. El mayor productor mundial de mineral de hierro, Rio Tinto, cayó un 3,7% después de que la empresa anunció unos beneficios anuales estables que no cumplieron las expectativas debido al descenso de los precios del mineral de hierro.

Las expectativas de ganancias han mejorado durante la temporada de presentación de resultados. Los datos recopilados por LSEG muestran que los analistas prevén ahora una caída interanual de los beneficios trimestrales del 0,6%, frente al descenso del 4% previsto a principios de mes. A la cabeza de las pérdidas sectoriales, las mineras cayeron un 2,1%, tras el fuerte repunte del miércoles.

Por su parte, las empresas de servicios públicos cayeron un 1,8%, lo que supone su mayor caída diaria desde julio. La confianza de los inversores se vio afectada después de que Italia aprobó un alza de los impuestos a las empresas energéticas para ayudar a reducir las facturas de electricidad.

