El índice europeo STOXX 600 sube animado por el sector de defensa y atento al BCE

18 feb (Reuters) -

El índice STOXX 600 subía el miércoles, con las acciones del sector de defensa a la cabeza tras los sólidos resultados de la británica BAE Systems, mientras los inversores sopesaban las perspectivas de la política monetaria ante un cambio en la dirección del Banco Central Europeo. El índice paneuropeo avanzaba un 0,4% hasta los 624,15 puntos, a las 0813 GMT, con la mayoría de los índices de referencia regionales en números negros. El sector de defensa se revalorizaba un 2,2%, con BAE Systems sumando casi un 6% tras anunciar un aumento mejor de lo esperado en sus beneficios operativos anuales, ya que la demanda global hizo que su cartera de pedidos alcanzara un récord de 83.600 millones de libras (113.400 millones de US$).

El sector en general también subía después de que una información publicada el martes indicara que Alemania se estaba preparando para adquirir una participación minoritaria en KNDS, el fabricante franco-alemán del tanque Leopard, antes de su salida a bolsa prevista para este año.

Por otra parte, una información del Financial Times reveló que como presidenta del Banco Central Europeo antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027.

La reacción del mercado en los activos regionales fue relativamente moderada, ya que los inversores no esperaban ningún cambio importante en la política monetaria en caso de cambio de dirigente. Entre otros, el mayor minorista alimentario de Europa, Carrefour informó de una caída en sus beneficios operativos, lo que provocó una caída del 5% en sus acciones.

Las acciones de Straumann

subían un 6,2% después de que el fabricante suizo de implantes dentales pronosticara un crecimiento de las ventas en 2026 en un porcentaje de un dígito alto.

(1 US$ = 0,7372 libras)

(Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)