El índice Topix de Japón alcanza máximos históricos ante la menor preocupación por la deuda

Por Rocky Swift

TOKIO, 26 dic (Reuters) -

El índice Topix de Japón alcanzó un máximo histórico el viernes, ya que la disminución de la preocupación por la deuda del país dio alas a las acciones. El Topix alcanzó un máximo histórico intradía de 3.436,75 puntos en las primeras operaciones, antes de perder algo de impulso y cerrar con una subida de solo el 0,2%, hasta 3.423,06 puntos. El índice Nikkei subió un 0,7% y cerró en 50.750,39 puntos, lo que supone una subida del 2,5% en la semana y un aumento del 26% en 2025.

El gabinete aprobó el viernes un presupuesto récord para el próximo año fiscal, con el objetivo de lograr un equilibrio entre una política fiscal proactiva y la gestión de la deuda.

La deuda pública japonesa de referencia (JGB) subió ligeramente, ya que las expectativas de contención de la emisión de deuda ayudaron a que los rendimientos retrocedieran desde máximos de 26 años.

El repunte de los bonos JGB se produjo después de que la primera ministra, Sanae Takaichi, tratara de aplacar las preocupaciones sobre su plan de estímulo masivo, y de que un artículo de Reuters dijera que el Gobierno probablemente reduciría la nueva emisión de bonos superlargos el próximo año fiscal.

"Este movimiento a la baja de los tipos de interés también puede estar contribuyendo positivamente al mercado de valores japonés", dijo Maki Sawada, analista de renta variable de Nomura Securities.

"A falta de solo tres días hábiles, la atención se centra ahora en si el Nikkei puede cerrar por encima de la marca de los 51.000 puntos"

El Nikkei registró 104 avances frente a 117 descensos. Las mayores ganancias del índice fueron las de la cervecera Sapporo Holdings

, que subió un 2,5%, seguida de Disco

, fabricante de herramientas de corte de precisión para semiconductores, que sumó un 2,4%. Los mayores perdedores fueron Sumitomo Electric Industries Ltd , que bajó un 4,4%, seguida de Mitsui Kinzoku, un proveedor crucial del sector de la inteligencia artificial, que se hundió un 3%. (Reporte de Rocky Swift en Tokio; Edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Tomás Cobos)