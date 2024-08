El indonesio juniansyah gana la medalla de oro en halterofilia y el chino shi no termina la prueba

Por Angelica Medina

PARÍS, 8 ago (Reuters) - El indonesio Rizki Juniansyah se proclamó campeón olímpico de halterofilia en los Juegos Olímpicos de París con un total de 354 kilos y batió el récord olímpico de levantamiento de peso, ya que el chino Shi Zhiyong, vigente campeón, no pudo terminar la prueba. Juniansyah levantó 155 kg en el snatch para situarse en una buena posición, y luego se esforzó al máximo en la segunda ronda del clean and jerk, con 199 kg que le aseguraron el oro.

El tailandés Weeraphon Wichuma se hizo con la plata, por delante del búlgaro Bozhidar Andreev. Wichuma, de 19 años, levantó 198 kg en el clean and jerk para terminar con 346 kg, dos kilos por delante de Andreev, pero ocho por detrás de Juniansyah. "Estoy feliz, orgulloso y muy emocionado de ganar mi primera medalla de oro y de hacer historia. Gracias a todos los indonesios por su apoyo, a los que me están viendo en casa", declaró Juniansyah a la prensa.

"No hay palabras para describir cómo me siento. Me habéis visto llorar porque ha sido una experiencia muy emotiva y bonita, y ya estoy mirando hacia el futuro", añadió.

El levantador chino Shi falló sus tres intentos en el levantamiento de peso y abandonó el escenario sin opciones de subir al podio en un atónito recinto de la Expo de París. Shi se había colocado en cabeza tras la ronda de sntach con un titánico levantamiento de 165 kg, 10 kg más que sus rivales más cercanos. Intentó batir su propio récord olímpico en snatch, pero no consiguió asegurar la barra y no pudo completar el levantamiento. Shi entró en el clean and jerk con una buena ventaja, pero entonces todo se vino abajo para el dos veces medallista de oro olímpico, que ganó el oro en 69 kg en Río 2016. No pudo completar ninguno de sus intentos de clean and jerk de 191 kg, lo que le obligó a volver a casa con la mención "No terminó" (DNF, por su sigla en inglés) a su nombre. (Reportaje de Angelica Medina en París; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters