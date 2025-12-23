El INE confirma la expansión del PIB español en el tercer trimestre de 2025

23 dic (Reuters) - El producto interior bruto español creció un 0,6% en el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirmando los datos preliminares.

En términos anuales, la producción económica de España en el tercer trimestre se expandió un 2,8%, dijo el INE, en consonancia con la lectura preliminar publicada en octubre. Los analistas también esperaban un crecimiento del 2,8%, según el sondeo de Reuters.

El Ministerio de Economía afirmó que la demanda interna siguió siendo el principal motor del crecimiento en el trimestre, respaldada por el aumento del consumo y la inversión de los hogares.

El organismo añadió que el repunte del consumo de los hogares se vio impulsado por la resistencia del mercado laboral y el aumento del poder adquisitivo. (Información de Mireia Merino; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)