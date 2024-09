El inesperado bache de la economía británica plantea un reto para el nuevo gobierno

Por Suban Abdulla y Andy Bruce

LONDRES, 11 sep (Reuters) - La economía británica se estancó por segundo mes consecutivo en julio, con una fuerte caída de la producción manufacturera, un comienzo poco propicio para el nuevo Gobierno del primer ministro Keir Starmer, que quiere acelerar el ritmo de crecimiento.

La producción económica no registró cambios en términos intermensuales en julio, al igual que en junio, según mostraron el miércoles los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés).

Un sondeo de Reuters entre economistas apuntaba a una expansión intermensual del producto interior bruto del 0,2%. Es poco probable que las cifras influyan en las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) recorte los tipos de interés una vez más este año, probablemente en noviembre y no el 19 de septiembre. La libra esterlina bajaba frente al dólar y los inversores atribuyeron aproximadamente un 25% de probabilidades a un recorte de los tipos en la reunión de la próxima semana, una cifra ligeramente superior a la del martes.

El modesto crecimiento del sector servicios, que creció un 0,1% en julio, se vio compensado por los descensos de la industria y la construcción. Hailey Low, economista asociada del laboratorio de ideas del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, dijo que era probable que la economía creciera hasta la segunda mitad de 2024, aunque a un ritmo más lento que a principios de año, cuando se recuperó de una recesión poco profunda. "No cabe duda de que todas las miradas estarán puestas en el próximo presupuesto, especialmente en lo que se refiere a las políticas fundamentales para lograr un crecimiento económico sostenido a largo plazo, una agenda prometida por el Gobierno laborista", dijo Low. En respuesta a los datos del miércoles, la ministra de Economía, Rachel Reeves, dijo que no se hacía ilusiones sobre la magnitud del reto al que se enfrentaba Reino Unido y afirmó que el cambio no se produciría de la noche a la mañana. Señaló que el anuncio el miércoles de que Amazon Web Services planea invertir 8.000 millones de libras (10.450 millones de dólares) en el Reino Unido en los próximos cinco años para construir centros de datos es una razón para el optimismo.

La economía británica ha crecido lentamente desde la pandemia del COVID-19, expandiéndose solo un 2,3% entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2024. La producción económica en julio fue un 1,2% más alta que su nivel en julio de 2023, dijo la ONS, menos que el crecimiento del 1,4% pronosticado por los economistas. Starmer dijo que quería que la economía alcanzara un crecimiento anual del 2,5% cuando hiciera campaña de cara a las elecciones del 4 de julio, una tasa que Reino Unido no ha alcanzado regularmente desde antes de la crisis financiera de 2008. Los datos comerciales de julio mostraron una fuerte caída de las exportaciones de bienes tanto a países de la Unión Europea como a terceros países. Las exportaciones de servicios crecieron solo marginalmente. Una vez ajustadas por la inflación, las exportaciones de bienes a países no pertenecientes a la UE cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2020. Al margen de la pandemia COVID-19, fue la lectura más baja desde septiembre de 2011. (Información de Suban Abdulla y Andy Bruce; edición de Sarah Young, Paul Sandle y Ros Russell; editado en español por Mireia Merino)

