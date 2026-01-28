El 'influencer' estadounidense IShowSpeed muestra "otra" África durante su gira

IShowSpeed, un 'influencer' afroestadounidense de 21 años, hizo una carrera contra un guepardo, brincó con guerreros masái y atrajo a miles de personas durante una gira por África en la que también echó por tierra varios clichés sobre el continente

El tour de la estrella de YouTube y de Twitch, que arrancó el 29 de diciembre, lo llevó por 20 países, donde mostró a sus decenas de millones de seguidores otra cara de África, desde una mina de diamantes de Botsuana, descubriendo la rica cocina de Etiopía o asistiendo a la final de la Copa África de las Naciones (CAN) de fútbol en Marruecos

IShowSpeed —nacido en Cincinnati, Ohio, como Darren Jason Watkins Jr.— es uno de los influentes con más seguidores del mundo

Este mes alcanzó los 50 millones de suscriptores en YouTube y la revista Rolling Stone lo calificó como el creador de contenidos más influyente de 2025. Según la revista Forbes, sus ingresos netos rondarían los US$20.000.000

Los suscriptores de su canal han disfrutado de su gira por África. Algunos de ellos, estadounidenses negros, incluso publicaron videos, bastante emotivos, en los que explicaban cómo IShowSpeed les dio a conocer una visión totalmente diferente del continente, lejos de los manidos clichés de pobreza y violencia

"Él muestra otra África, una África que se mueve, se moderniza, dispuesta a alcanzar grandes cosas. Va a lugares con infraestructuras modernas", comentó a AFP Qemal Affagnon, de Internet Sin Fronteras

"En momentos en que el Ejecutivo estadounidense puede a veces retratar una África en términos más bien peyorativos, él ofrece un relato distinto. Es algo que ha resonado especialmente entre su público estadounidense", indicó el experto en redes sociales

En Lagos, megaciudad nigeriana de unos 20 millones de habitantes, el influente celebró su cumpleaños y, también, haber alcanzado los 50 millones de seguidores en YouTube

En la capital de Angola, Luanda, quedó asombrado con la cálida acogida que tuvo

"Amo el amor en África. La energía aquí es una locura", dijo, entusiasmado. En sus paradas en Kenia y Adís Abeba, le fascinó la arquitectura

Sin embargo, se cuidó muy mucho de no tocar la política en una gira que incluyó países autocráticos

Haciendo honor a su apodo "Speed" ("velocidad"), dio a esta gira el mismo formato que a otros viajes anteriores: con sus equipos filmándolo a un ritmo frenético, entre descubrimientos culturales y conversaciones con vendedores y artistas callejeros

- Verdadera imagen -

IShowSpeed empezó como muchos otros creadores de contenido: grabándose jugando a videojuegos. Pero este fanático del fútbol, y en especial de Cristiano Ronaldo, no se contentó con quedarse sentado en su silla de 'gamer', y viajó por Asia, Europa y América del Sur

Ha ganado varios premios en los últimos años, recabando el premio de 'streamer' [realizador de transmisiones en vivo] del año en los Streamer Awards en 2024 y 2025

En 2023, se le permitió regresar a Twitch tras haber estado dos años vetado en esa plataforma por "coerción sexual o intimidación"

Este viaje por África le reportó casi 4 millones de nuevos suscriptores en su canal de YouTube en un mes. Su directo desde la final de la CAN tuvo 15 millones de visualizaciones

Pero su popularidad no se limita a YouTube: tiene 45 millones de seguidores en Instagram y 47 millones en TikTok

"Ser el primer 'streamer' de Estados Unidos que hace una gira por toda África es algo histórico", dijo el 'youtuber' nigeriano Stephen Oluwafisayomi, de 24 años, conocido como Stevosky. "Es un hito muy grande el que ha realizado para la industria del 'streaming'", agregó

Una publicidad que podría agradar a algunos gobiernos, deseosos de captar nuevos visitantes

"Hay países que están llegando a algunas comunidades afrodescendientes y [la gira de IShowSpeed] puede ser un enlace entre esos dos mundos", afirmó Affagnon

- En directo desde las pirámides -

En Nairobi se reunió con la ministra de Turismo, Rebecca Miano, y el presidente William Ruto le dio una cálida bienvenida por video. En Egipto fue autorizado a hacer un directo desde la Gran Pirámide de Giza

En cada país que visitó durante su gira le dieron una camiseta de la selección de fútbol. Pero no todo fueron sonrisas: también ha sido objeto de críticas

En Argelia, tuvo que interrumpir un directo porque unos hinchas de fútbol empezaron a tirarle botellas en un estadio durante un partido

Su gira por África terminará esta semana y el 'streamer' prevé hacerse un test de ADN, con la idea de averiguar sus orígenes en el continente

En Liberia, adonde emigraron numerosos negros estadounidenses en el siglo XIX para reconectar con sus raíces africanas, conoció a alguien que tenía su mismo apellido y cuyos antepasados habían dejado Ohio. "Es verdaderamente mi ancestro", comentó IShowSpeed