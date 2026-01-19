El influyente ministro israelí Smotrich pide que se cierre el centro dirigido por EEUU para Gaza

JERUSALÉN, 19 ene (Reuters) -

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, instó el lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu a cerrar un centro de coordinación multinacional liderado por Estados Unidos que apoya el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Washington estableció el Centro de Coordinación Civil Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) en octubre como un centro para que personal civil y militar de otros países trabaje junto a responsables estadounidenses e israelíes en la planificación de la posguerra de Gaza.

"Ha llegado el momento de desmantelar la sede en Kiryat Gat", dijo Smotrich, el influyente ministro de extrema derecha del gabinete, en declaraciones compartidas por su oficina a los medios de comunicación, refiriéndose a la ciudad israelí al noreste de Gaza donde tiene su sede el centro.

La oficina del primer ministro israelí, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Mando Central del ejército estadounidense no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre las declaraciones.

Smotrich también dijo que Reino Unido, Egipto y otros países que son "hostiles a Israel y socavan su seguridad" deberían ser retirados del CMCC. Los ministerios de Asuntos Exteriores británico y egipcio no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El Mando Central dijo en diciembre que en el centro estaban representados 60 países y organizaciones. Al CMCC también se le ha encomendado la tarea de facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

El CMCC, dirigido por Estados Unidos, se creó después de que Trump anunciara su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra. Alemania, Francia y Canadá también se encuentran entre los países que han enviado personal allí.

Smotrich, en declaraciones realizadas en un evento que marcaba el establecimiento de un nuevo asentamiento judío en el territorio de Cisjordania ocupado por Israel, dijo que a Hamás se le debe dar un ultimátum "muy corto" para desarmarse y exiliarse, y una vez que expire ese ultimátum, el ejército debe asaltar Gaza con "toda su fuerza" para destruir al grupo miliciano.

"Señor primer ministro, o nosotros o ellos. o el pleno control israelí, la destrucción de Hamás y la represión continuada a largo plazo del terrorismo, el fomento de la emigración del enemigo hacia el exterior y el asentamiento permanente de Israel", dijo. El plan, anunciado por Trump en septiembre, establece que los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y a dejar las armas serán amnistiados. A los que quieran abandonar Gaza se les dará un salvoconducto a otros países.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que el plan del presidente para poner fin a la guerra pasaba a la segunda fase, que incluiría la desmilitarización y reconstrucción de Gaza.

En la fase inicial del plan, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en Gaza que entró en vigor en octubre.

Hamás también liberó al resto de rehenes vivos secuestrados en Israel durante el ataque de octubre de 2023, que permanecían retenidos en Gaza desde entonces. También se han entregado los restos de todos los rehenes fallecidos menos uno.

Desde que comenzó el alto el fuego, Israel ha llevado a cabo repetidos ataques aéreos en Gaza que, según ha dicho, respondían o repelían ataques perpetrados por milicianos palestinos.

Más de 460 palestinos y tres soldados israelíes han muerto en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego. (Información de Steven Scheer y Alexander Cornwell en Jerusalén; información adicional de Jana Choukeir en Dubai; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)