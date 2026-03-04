El informe de la fed pronostica perspectivas económicas positivas y un empleo estable

Por Ann Saphir

4 mar (Reuters) -

La actividad económica de Estados Unidos creció ligeramente, los precios siguieron subiendo y los niveles de empleo se mantuvieron ‌estables en las últimas ‌semanas, ⁠informó el miércoles la Reserva Federal en un reporte.

El informe podría dejar a los responsables de la política monetaria del banco central desconcertados sobre la trayectoria de la ​inflación, mientras ⁠se ⁠preparan para su próxima reunión de política monetaria dentro de dos semanas.

"En general, las expectativas económicas ​fueron optimistas, y la mayoría de los distritos (de la Fed) esperaban un crecimiento leve a ‌moderado en los próximos meses", dijo el banco central estadounidense ​en su último "Libro Beige", un resumen de ​datos económicos cualitativos de todo el país que incluye encuestas y entrevistas con líderes empresariales y organizaciones comunitarias.

"En definitiva, las empresas esperaban que los precios subieran a un ritmo algo más lento a corto plazo", según el informe, que está diseñado para ofrecer a los responsables de la Fed una visión detallada de ​la salud de la economía en vísperas de sus reuniones para fijar las tasas de interés.

La información del último informe se recopiló

hasta ⁠el

23 de febrero, justo después de que la Corte Suprema invalidó muchos de los aranceles globales del presidente Donald Trump ‌y antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Fed mantuvo su tasa de interés de referencia a un día estable en el rango del 3,50% al 3,75% en su reunión del 27 y 28 de enero, citando la estabilización del mercado laboral y una inflación persistentemente alta como razones para hacer una pausa en la serie de recortes de tipos de ‌interés de las tres últimas reuniones de 2025.

Dado que los datos desde entonces muestran un crecimiento constante en ⁠el sector manufacturero, un aumento de los precios al por mayor en enero y ‌ningún deterioro evidente del mercado laboral, se espera que el banco central mantenga ⁠las tasas sin cambios en su reunión del 17 y 18 ⁠de marzo.

El conflicto en Irán podría hacer que el banco central mantenga las tasas sin cambios durante más tiempo debido a la preocupación por la inflación.

Las empresas y los hogares de las 12 regiones de la Fed siguen lidiando con el aumento de los precios como consecuencia de los aranceles ‌impuestos por la Administración Trump, según ​el Libro Beige.

Sin embargo, según el informe, "la mayoría de los distritos recibieron informes de que algunas empresas mantenían estables los precios de venta a pesar del aumento de los costos, ya que sus clientes eran cada vez más sensibles a los precios". (Reportaje ‌de Ann Saphir; edición de Paul Simao, editado en español por Javier López de Lérida)