El inglés Jesse Lingard entrena con Corinthians a la espera de anuncio de su fichaje

El inglés Jesse Lingard, exjugador del Manchester United, entrenó este jueves con el Corinthians, a la espera del anuncio oficial de su fichaje por el club de Sao Paulo, constató la AFP.

Lingard, de 33 años, debe reencontrarse con el neerlandés Memphis Depay en el Timão, tras haber coincidido en las filas de los Diablos Rojos.

Juntos fueron campeones de la Europa League en la temporada 2016-2017. Ganaron también con el United la FA Cup y la Copa de la Liga.

Lingard trabajó aparte del resto del plantel en una práctica abierta a la prensa.

Mientras se permitió la presencia de periodistas, peloteó un rato con el balón y después empezó a hacer acondicionamiento físico.

Según la prensa local, el Corinthians espera por el visado de Lingard para informar formalmente de su contratación hasta diciembre de 2026.

El atacante estaba libre desde enero, tras cerrar su etapa en Corea del Sur con el FC Seúl, con el que sumó 10 goles y cuatro asistencias en liga el año pasado.

Después de momentos brillantes en el Manchester United, la estrella de Lingard se fue apagando.

Jugó también con Leicester City, Birmingham, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham y Nottingham Forest.

Dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior, el Corinthians suma siete puntos en cuatro fechas en el Brasileirão, detrás de los líderes Palmeiras y Sao Paulo, con 10 unidades cada uno.

El Timão, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganó el primer título de la temporada el mes pasado al vencer 2-0 al favorito Flamengo en la Supercopa de Brasil.

Ha ido apuntalando su plantilla pese a dificultades por altas deudas. Destacan entre otros refuerzos el internacional marroquí Zakaria Labyad, al extremo Kaio César, el pivote Allan y el central Gabriel Paulista.

Lingard disputó 32 partidos internacionales con la selección inglesa, en los que anotó seis goles. Estuvo en el Mundial de Rusia 2018.