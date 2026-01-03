El inglés John Herdman sucede a Kluivert como seleccionador de Indonesia

El inglés John Herdman, exseleccionador de Canadá, fue designado como nuevo técnico del equipo nacional de Indonesia en reemplazo del neerlandés Patrick Kluivert, que abandonó el cargo en octubre, anunció el sábado la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI).

Kluivert, exjugador de Ajax y FC Barcelona, terminó su etapa en Indonesia después de no poder clasificar al equipo para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El nombramiento de John Herdman (50 años) marca "el inicio de una nueva era" para el fútbol indonesio, deseó su Federación, que destacó que el entrenador "condujo a equipos en el pasado hasta el Mundial".

Fue seleccionador femenino de Nueva Zelanda de 2006 a 2011, disputando dos Mundiales (2007 y 2011) y unos Juegos Olímpicos (Pekín 2008).

En su etapa en Canadá, Herdman se convirtió en el primer entrenador en clasificar a un mismo país para el Mundial masculino y para el femenino.

Con el equipo de mujeres (2011-2018), Herdman llegó hasta cuartos de final en el Mundial que Canadá albergó en 2015, mientras que con el de hombres (2018-2023) estuvo en el Mundial de Catar 2022, donde quedó apeado en la ronda de grupos.

Canadá puso fin en esa cita catarí a 36 años ausente de la fase final de un Mundial masculino.

La última experiencia de Herdman había sido al frente del Toronto FC (2023-2024), de la Major League Soccer norteamericana.