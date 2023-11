El golfista inglés Luke Donald ha renovado como capitán del equipo de Europa de la Ryder Cup para la edición de 2025 que se celebrará en el campo de Bethpage Black en Nueva York (Estados Unidos) y donde tendrá la responsabilidad de defender la victoria lograda en Roma en octubre.

El inglés, de 45 años, asumió la capitanía para la pasada edición de la competición después de que el inicialmente elegido, el sueco Henrik Stenson, perdiese esta condición por enrolarse en el LIV Golf. El exnúmero uno del mundo logró mantener la gran racha europea en casa al imponerse por 16-11 al equipo estadounidense en el Marco Simone Golf and Country Club.

De este modo, Donald se convertirá en el primer capitán que repite en Europa desde que el escocés Bernard Gallacher desempeñase este papel en tres Ryder Cup consecutivas, en 1991, 1993 y 1995, con dos derrotas y una victoria, y ahora tratará de ser el segundo en la historia del equipo europeo en ganar en casa y fuera, hito que logró su compatriota Tony Jacklin en 1985 (The Belfry) y 1987 (Muirfield Village).

"Estoy encantado y honrado de tener la oportunidad de liderar al Equipo de Europa en la Ryder Cup una vez más. Las grandes oportunidades no aparecen muy a menudo en la vida y creo firmemente que cuando lo hacen, hay que agarrarlas con ambas manos", subrayó Luke Donald en la web de la competición.

El inglés confesó su "suerte" de haber vivivo "muchos momentos increíbles como jugador en la Ryder Cup" y también de ser "un capitán ganador y formar vínculos con los 12 jugadores" que tuvo en Roma. "La Ryder Cup significa mucho para mí, así que volver a ser capitán y tener la oportunidad de crear más historia al convertirme en el segundo europeo en ganar consecutivamente es emocionante", advirtió.

"No hay duda de que ser capitán fuera de casa es una tarea difícil, pero nunca he rehuido los desafíos a lo largo de mi carrera y es precisamente este tipo de cosas las que me motivan", sentenció el golfista inglés.

Por su parte, Guy Kinnings, director ejecutivo de la Ryder Cup, calificó a Donald como "un excelente capitán en Roma". "Demostró habilidades de liderazgo claras, tranquilas y meticulosas, y todas esas cualidades volverán a ser grandes ventajas para Luke y el equipo de Europa a medida que asuman el considerable desafío de tratar de retener la Ryder Cup contra un fuerte equipo estadounidense respaldado por un apoyo apasionado en Nueva York", remarcó.