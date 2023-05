El ingreso de ucrania en la otan en plena guerra "no está en la agenda": stoltenberg

BRUSELAS, 24 mayo (Reuters) - Ucrania no podrá ingresar en la OTAN mientras dure la guerra, declaró el miércoles el jefe de la Alianza, Jens Stoltenberg.

"Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que convertirse en miembro en medio de una guerra no está en la agenda", dijo Stoltenberg en un acto organizado por el German Marshall Fund of The United States en Bruselas. "La cuestión es qué ocurrirá cuando termine la guerra".

