El insaciable Verstappen logra la 'pole' del GP de China de F1

Jornada perfecta para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull): el líder del campeonato de Fórmula 1 logró el sábado la 'pole position' del Gran Premio de China, horas después de haber ganado la primera carrera esprint de la temporada.

Por quinta vez en la temporada en otros tantos Grandes Premios, el neerlandés arrancará la carrera del domingo desde el primer cajón de la parrilla. La 'pole' del sábado tiene un sabor especial, pues es la 100ª para la escudería austríaca Red Bull, en el mismo circuito en el que el alemán Sebastian Vettel logró la primera para el equipo en 2009.

"Se trata de un logro increíble para todo el equipo (...) es fantástico", reaccionó el triple campeón del mundo neerlandés, bien posicionado para buscar su cuarta victoria en GP de la temporada.

En el regreso de la Fórmula 1 a China luego de cinco años de ausencia debido a la pandemia de covid-19, Verstappen se impuso en la clasificación a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, y al veterano español Fernando Alonso (Aston Martin).

"Clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante (...) mañana (domingo) será una carrera a la defensiva donde tarde o temprano nos adelantarán, pero no vamos a pedir perdón por clasificar bien", analizó el piloto de 42 años para el difusor español DAZN.

Lando Norris acompañará a Alonso en la segunda línea, desde la cuarta posición. Por detrás, el británico tendrá a su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri (5º) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 6º.

- "Un buen susto" para Sainz -

El otro Ferrari, el de Carlos Sainz, arrancará desde la 7ª posición. El español chocó contra un muro a gran velocidad durante la Q2, la segunda parte de la clasificación, dañando la parte delantera de su monoplaza.

"Ha sido un buen susto pero he conseguido cambiar un poco la dirección en la que me iba a chocar en el último momento y chocar con un buen ángulo, eso me ha permitido no dañar la suspensión y el ala", dijo Sainz a DAZN.

El piloto pudo beneficiarse de una interrupción de la sesión necesaria para limpiar la pista, que dio tiempo a los mecánicos de la 'Scuderia' para cambiar el alerón delantero, permitiendo al español lograr un puesto en el 'Top 10' y pasando por tanto a la Q3.

Por su parte, Zhou Guanyu, que fue aclamado por el público local desde el inicio del fin de semana, arrancará el domingo desde la 16ª al volante de su Sauber. El nativo de Shanghái, que llegó a la élite del automovilismo en 2022, es el primer piloto chino en la historia en disputar un Gran Premio en China.

El GP de China es la primera de las seis pruebas de la temporada con el formato de carrera esprint, que modifica el desarrollo normal del fin de semana.

Los pilotos tan sólo tuvieron una sesión de entrenamientos libres el viernes antes de una sesión de clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera esprint del sábado, ganada por Verstappen horas antes de esta sesión de clasificación "clásica".

En la carrera esprint, el neerlandés se impuso por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que el domingo arrancará desde la 18ª posición, tras haber firmado este sábado su peor sesión de clasificación desde 2022.

