El instinto del "centenario" Haaland, baza del City en su caza al Arsenal

Autor de 15 dianas en las primeras 14 jornadas, el insaciable Erling Haaland alcanzó 100 goles el martes en la Premier League, la mejor baza del Manchester City en un nuevo episodio de su persecución al líder Arsenal.

Los Gunners, que se dejaron dos puntos el pasado fin de semana en el empate 1-1 contra el Chelsea, reaccionaron bien en la jornada intersemanal, y mantuvieron su colchón de cinco puntos sobre el City.

Si en el club londinense está brillando el centrocampista español reconvertido en delantero Mikel Merino, que lleva dos partidos consecutivos marcando, los Citizens confían en el gran estado de forma de Haaland.

Las cifras del noruego son el mejor argumento para la candidatura del City para recuperar el título en la Premier League. Desde su llegada a Inglaterra solo había marcado más de 15 goles en las primeras 14 jornadas en su primera temporada, la 2022-2023, en la que acumulaba 17 goles a esas alturas del campeonato.

El atacante de 25 años lleva además cinco goles en otros tantos partidos de Liga de Campeones, una racha que se extiende también a sus deberes con la selección de Noruega, con la que ha logrado clasificar al Mundial 2026 tras acabar las eliminatorias europeas con 16 goles anotados.

"Intento ayudar al equipo marcando goles, ese es mi trabajo", resumió el noruego luego de su diana contra el Fulham el martes.

El sábado, en el Etihad Stadium, Haaland tendrá la difícil tarea de romper al organizado Sunderland, que pese a ser un recién ascendido, ha plantado cara en sus duelos contra el Big 6.

Tras su victoria contra el Chelsea y un empate contra el Arsenal, los Black Cats estuvieron a punto de asaltar Anfield el miércoles, y el Liverpool terminó dando por bueno el empate 1-1.

Un punto con sabor a victoria para el Sunderland, pero que mantiene la alerta de decepcionantes resultados para los Reds (8º), que visitarán el sábado al Leeds (17º), de nuevo sin margen de error en una temporada en la que acumulan ya seis derrotas y un empate tras 14 jornadas, cifras que dificultan enormemente la defensa del título al vigente campeón.

-- Programa de los partidos de la 15ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Sábado:

(12h30 GMT) Aston Villa - Arsenal

(15h00 GMT) AFC Bournemouth - Chelsea

Manchester City - Sunderland

Everton - Nottingham

Newcastle - Burnley

Tottenham - Brentford

(17h30 GMT) Leeds - Liverpool

- Domingo:

(14h00 GMT) Brighton - West Ham

(16h30 GMT) Fulham - Crystal Palace

- Lunes:

(20h00 GMT) Wolverhampton - Manchester United

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

10. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

13. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

