El Instituto Cervantes inaugura en Tenerife junto a la reina Letizia su Reunión Anual para abordar sus retos de futuro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La Reina Letizia ha presidido este mediodía en Tenerife la primera sesión de trabajo de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, que se celebrará hasta el 30 de julio en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). El encuentro abordará los planes y líneas estratégicas para el próximo curso. En el acto inaugural, desarrollado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, el director de la Institución, Luis García Montero, ha destacado el papel de las islas, donde transcurre este evento por primera vez, como "puente fundamental" en la materia entre Europa, España y América Latina, así como el África Subsahariana. En general, se ha celebrado el poder del español para tender puentes y derribar fronteras, analizando su papel en la diplomacia cultural. Minutos después, arribaba la Reina Letizia al edificio central de la Universidad de La Laguna, precisamente para presidir la primera sesión de trabajo de este encuentro. Bajo el título 'El español como lengua de frontera', se analizarán los desafíos de nuestra lengua en EE. UU., Brasil, Senegal y la India, con las directoras de los Cervantes de Brasilia y Nueva Delhi y los responsables del Observatorio Global del Español y del Observatorio de Harvard. La Reina ha recibido y saludado, junto a las autoridades académicas y políticas presentes, a cerca de 90 delegados de la institución en el mundo que visitan la isla con motivo de este acto. Todos ellos analizarán el presente y futuro de la institución en tres días a través de diferentes sesiones de trabajo. En su intervención durante la jornada de este lunes, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha celebrado la "inmensa satisfacción" que supone acoger este encuentro del que es "un buque insignia en la enseñanza y difusión" de la lengua del español en el exterior. Ha deseado, asimismo, unas jornadas "fructíferas" con el objetivo de continuar "tendiendo puentes" en el mundo de la mano de la que es "una herramienta potente". El ex Alto Representante de la Unión Europa para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha celebrado, por su parte, los logros conseguidos por la institución académica en los últimos años, recuperando, asimismo, el nivel de alumnos y de ingresos tras la pandemia, abriendo nuevos centros en lugares estratégicos y emprendiendo, además, una transición tecnológica para el futuro, no solo en su imagen central sino también en sus propios sistemas. "Habéis inventado nuevas maneras de expandiros, y habéis intensificado vuestra relación con América Latina, estableciendo acuerdos con diferentes universidades. Habéis crecido, rehecho y ampliado, para lograr un Instituto con una actitud más universal y más práctica, y así tenéis que seguir", ha señalado. De este modo, ha aclarado que "el español es algo más que un diccionario", donde buscas el sentido de una palabra, porque "el español es una multitud de acentos en donde se desarrolla la conversación fundamental sobre el futuro del mundo". El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha incidido en la importancia de que la Reunión Anual se celebre en Canarias, una "cita fundamental" para abordar esos temas que "nos interesan mucho", haciendo hincapié en el fundamental diálogo que en la materia debe existir entre España, Europa y América Latina, así como entre España, Europa y el África Subsahariana. Ha incidido en la necesidad de aprovechar este encuentro para abordar planes y proyectos de futuro, pero también para reflexionar en palabras en cuestión en el contexto internacional, focalizándose especialmente en tres: libertad, cayuco, genocidio y mestizaje. "Los que nos consideramos herederos de la ilustración, y no queremos volver a las supersticiones, defendemos la fórmula de la libertad teniendo en cuenta que se basa en el respeto a las personas y a la libertad de conciencia", ha incidido García Montero, que ha recordado la "humillación" que ahora sufren los europeos ante la "ley salvaje del más fuerte", en clara referencia al papel internacional que ahora juega el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, el ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, que ha intervenido de forma telemática en el acto, ha incidido en el poder de estas jornadas para "marcar el rumbo" de una institución "esencial" para la proyección del español y de su cultura en el mundo, un asunto que, ha señalado, es una "prioridad" para actual Gobierno español. Ha destacado el valor del español para ser una "lengua de diplomacia, de crecimiento económico, que nos hermana con otras regiones" y que, por tanto, "es una lengua de presente y de futuro". Ha reconocido, además, el papel del Instituto Cervantes para proyectar "la diversidad lingüística" del país porque, ha dicho, "España no se entiende tampoco sin sus lenguas cooficiales". La ceremonia inaugural ha culminado con la actuación del cantante y compositor canario Pedro Guerra, que ha presentado su último trabajo 'Parceiros'.