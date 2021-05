El Instituto de Innovación Tecnológica de Abu Dabi presenta los primeros laboratorios de compatibilidad electromagnética del mundo árabe

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 3, 2021--

El Instituto de Innovación Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), el pilar de investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (Advanced Technology Research Council, ATRC), anunció hoy que su Centro de Investigación de Energía Dirigida (Directed Energy Research Centre, DERC) ha presentado sus laboratorios de Compatibilidad Electromagnética (Electromagnetic Compatibility, EMC) en Abu Dabi, ubicados en una instalación que es la primera de su tipo en el mundo árabe.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210503005795/es/

Dr. Chaouki Kasmi, Chief Researcher, Directed Energy Research Centre, Technology Innovation Institute (Photo: AETOSWire)

La instalación está compuesta por tres laboratorios: una cámara semianecoica de EMC, un laboratorio de energía pulsada y un laboratorio de emanaciones de bajo ruido.

La instalación de DERC permite evaluar tecnologías clave frente a interferencias y compatibilidad electromagnética mediante la reproducción de peligros electromagnéticos naturales y provocados por el hombre en las cámaras de energía pulsada y semianecoica. La conexión directa entre las dos cámaras permite una diversidad de experimentos que involucran pulsos de nanosegundos de 100 kV y sistemas de microondas de varios megavatios. Los laboratorios han sido diseñados para albergar diferentes categorías de equipos como objetos conectados del Internet de las Cosas, drones y autos autónomos, equipos de telecomunicaciones, dispositivos médicos, equipos automotrices, equipos de TI y están totalmente automatizados para pruebas y mediciones. Se ha construido un laboratorio único de emanaciones de bajo ruido según las especificaciones DERC que permiten el estudio de ruidos muy bajos emitidos por sistemas electrónicos.

La compatibilidad electromagnética, o EMC, permite que los dispositivos electrónicos cercanos entre sí funcionen sin interferencias mutuas, lo que se conoce como EMI o interferencia electromagnética. El funcionamiento de los circuitos electrónicos puede verse comprometido, ya que pueden irradiar o captar interferencias no deseadas. Lo que destaca la importancia de EMC es el hecho de que la cantidad de dispositivos conectados de forma inalámbrica aumenta constantemente.

H.E. Faisal Al Bannai, secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC), señaló lo siguiente: “El lanzamiento de estos laboratorios, que son los primeros y los más grandes del mundo árabe, está en línea con la 'Operación 300bn' del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada (Ministry of Industry and Advanced Technology, MoIAT), que tiene como objetivo promover el sector industrial, un mandato que apoyamos plenamente en ATRC como la organización que define la estrategia de investigación de Abu Dabi y los EAU en la academia y la industria. ATRC está invirtiendo en laboratorios de vanguardia que respaldarán la I+D en el país y la industria local, y fomentarán la innovación de acuerdo con los estándares internacionales. Con la apertura de estos laboratorios únicos, inexistentes antes en la región árabe, queremos apoyar a los innovadores desde el prototipo hasta un sistema calificado”.

DERC es una investigación pionera en física de altas energías y los efectos de los campos de alta intensidad en diferentes materiales, sistemas y entornos. El Centro se compromete a utilizar su posición de vanguardia en ciencia para buscar soluciones prácticas que beneficien a la sociedad en diversas áreas. En EMC/EMI, los dominios de investigación de DERC incluyen el modelado del entorno EM producido por fuentes creadas por el hombre; diseño, producción y evaluación de antenas; materiales innovadores para aplicaciones de blindaje EM; modelado de la respuesta electrotérmica de sistemas industriales; y protección contra rayos.

El Dr. Chaouki Kasmi, investigador jefe en Centro de Investigación de Energía Dirigida, afirmó: “En DERC apoyamos la investigación sobre una amplia gama de temas en EMC y EMI en nombre de gobiernos y empresas para ayudar a crear y mantener sistemas electrónicos avanzados. Nos complace anunciar el lanzamiento de los laboratorios de EMC en Abu Dabi. Ayudarán en la precalificación de la electrónica según los estándares de compatibilidad electromagnética e interferencia, así como en el endurecimiento de las infraestructuras críticas para operar de forma segura en entornos hostiles”.

“Se han introducido muchos estándares de compatibilidad electromagnética a lo largo de los años, lo que convierte a la EMC en una parte clave del proceso de diseño de la electrónica”, manifestó el Dr. Kasmi. “Se han introducido muchos estándares de compatibilidad electromagnética a lo largo de los años, lo que convierte a la EMC en una parte clave del proceso de diseño de la electrónica”.

Para obtener más información acerca del Instituto de Innovación Tecnológica (TII), visite www.tii.ae

* Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210503005795/es/

CONTACT: Instituto de Innovación Tecnológica

Haitham Haddadin

Haitham.Haddadin@tii.ae

Keyword: middle east united arab emirates

Industry keyword: technology mobile/wireless nanotechnology other education other science university other technology research software education networks hardware science security

SOURCE: Technology Innovation Institute

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/03/2021 07:23 pm/disc: 05/03/2021 07:23 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210503005795/es