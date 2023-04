El Inter agrava su crisis con una derrota en casa ante la Fiorentina

El Inter de Milán, sumido en una crisis en la Serie A en las últimas semanas, perdió 1 a 0 en casa ante la Fiorentina, este sábado en la 28ª jornada, y ve peligrar su lugar en el podio de la clasificación.

Es el décimo revés del Inter en esta liga y el tercero sufrido de manera consecutiva. En los últimos cinco partidos, los 'nerazzurri' han perdido en cuatro.

El autor del único gol del partido fue, de cabeza, el exmediocampista del AC Milan Giacomo Bonaventura, en el minuto 53.

El Inter (3º, 50 puntos) podría ser superado por el AC Milan (4º, 48 puntos) si los 'Rossoneri' se imponen el domingo en casa del líder Nápoles, en el partido estrella de la 28ª jornada. Puede también ser alcanzado por la Roma (6ª, 47 puntos), que el domingo recibe a la Sampdoria (19ª).

Si bien Romelu Lukaku respondió con Bélgica en la reciente ventana de partidos de selecciones, no pudo ayudar esta vez a un Inter muy desacertado en ataque. El propio Lukaku llegó a fallar una grandísima ocasión, a puerta vacía, en el minuto 49.

La Fiorentina consiguió el gol que le hizo sumar los tres puntos después de un saque de esquina, concluido por Bonaventura de cabeza, después de un primer rechace del arquero André Onana ante otro intento de cabeza de Arthur Cabral.

Una ventaja merecida para el equipo toscano, que había llevado gran peligro en otras ocasiones del partido, por medio de Gaetano Castrovilli (13, 48) y Jonathan Ikoné (39).

Por debajo en el marcador, el Inter presionó pero Nicolo Barella envió al palo en el 59 y Raul Bellanova se encontró con el acierto del guardameta visitante, Pietro Terracciano (74).

Esta derrota añade presión sobre los hombros del entrenador Simone Inzaghi, incapaz de hacer reaccionar al equipo por ahora, justo cuando llega un mes de abril crucial, con las semifinales de la Copa de Italia ante la Juventus y los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

- "Algo no funciona" -

"Debemos tener más efectividad ante el arco rival, hemos tenido muchas ocasiones que debimos aprovechar", lamentó Simone Inzaghi en declaraciones a DAZN.

"Sobre la actuación del equipo, no tengo nada que reprochar a los míos. Me enfadó mucho más la derrota contra la Juventus (1-0, el pasado 19 de marzo). Pero es la décima derrota en liga, así que algo no funciona. Probablemente debemos trabajar más y mejor, yo el primero", añadió.

La Fiorentina confirma por su parte su gran forma, con un quinto triunfo seguido en liga y el octavo consecutivo teniendo en cuenta también sus victorias en la Conference League.

Octava en la Serie A, la Fiorentina también tiene un menú copioso en abril, con las semifinales de la 'Coppa' de Italia ante el Cremonese y los cuartos de final de la Conference League contra el Lech Poznan.

En el primer partido del día, el Atalanta (5º) ganó 3-1 en el terreno del colista Cremonese y alcanzó provisionalmente a puntos al AC Milan, último equipo dentro de la 'zona Champions'.

Marten de Roon (44), Jérémie Boga (72) y Ademola Lookman (90+3) firmaron los tantos del equipo de Bérgamo, que acelera en busca del 'Top 4'.

También con ese objetivo está la Juventus (7ª), que cierra la tanda de partidos del sábado recibiendo en Turín al Hellas Verona (18º).

Alu/dr/pm

AFP