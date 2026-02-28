El Inter cura ante el Génova sus heridas europeas

Después del traumático adiós en la Liga de Campeones europea, el líder Inter de Milán volvió a su zona de confort de la Serie A y lo hizo con un triunfo 2-0 en casa ante el Génova, decimoquinto clasificado, este sábado en la 27ª jornada.

Gracias a él, el Inter suma ahora 67 puntos y se distancia con 13 más que el segundo, su vecino AC Milan, que visita el domingo a la Cremonese (17ª), una formación que ya le sorprendió en agosto en la primera jornada.

Para el Inter, la de este sábado fue su decimocuarta victoria en sus últimos quince partidos en la Serie A, donde su siguiente duelo será un derbi apasionante ante el Milan.

Pero en cualquier caso, el triunfo lógico ante el Génova seguramente no consuele del todo a los tifosi nerazzurri, todavía doloridos por la derrota ante el Bodo/Glimt noruego, que apeó del máximo torneo europeo a un Inter que había sido subcampeón de la competición continental en dos de las tres temporadas anteriores.

En su triunfo del sábado, Federico Dimarco abrió el marcador en el minuto 32, a pase del armenio Henrikh Mkhitaryan, que antes de ello había estrellado el balón en el larguero.

El turco Hakan Calhanoglu, que se había perdido los tres últimos partidos del Inter, amplió la cuenta al transformar un penal en el minuto 70.

Lukaku rescata al Nápoles

En el turno anterior, el belga Romelu Lukaku, que llevaba desde finales de mayo sin marcar, dio un triunfo agónico al Nápoles en el último suspiro de su visita al Hellas Verona (2-1), colista de la Serie A.

Gracias a ese triunfo, los napolitanos afianzan su tercer puesto (53 puntos), a la espera del duelo del domingo entre la Roma (4ª, 50) y la Juventus (6ª, 46).

El Nápoles de Antonio Conte venía de perder ante el Atalanta el pasado domingo y de un empate ante la Roma una semana antes, por lo que las urgencias eran evidentes y el nerviosismo también.

El danés Rasmus Höjlund, con su noveno gol en esta Serie A, adelantó al Nápoles, pero el Hellas igualó en el 64' gracias a Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Lukaku, que había entrado en el partido en el minuto 73 y que jugó apenas su cuarto partido de esta temporada en la liga italiana debido a una larga lesión, liberó al Nápoles en el 90+6', dando al defensor del título italiano una victoria crucial en su carrera por los puestos de Champions.

En el primer turno del día, el Como se puso provisionalmente quinto, con dos puntos más que la Juventus, al derrotar 3-1 al Lecce (18º).