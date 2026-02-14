El Inter da nuevo paso hacia el título tras ganar el Derby d'Italia a la Juve

El Inter de Milán dio un nuevo paso hacia el Scudetto tras vencer este sábado en San Siro a la Juventus de Turín (3-2) en inferioridad numérica, en el "Derby d'Italia" en la 25ª fecha de la Serie A.

Los Nerazzurri, que encadenaron una sexta victoria seguida en liga, cuentan con ocho puntos de ventaja sobre sus vecinos del AC Milan (2º), que habían ganado la víspera en Pisa (2-1), aunque el cuadro rossonero tiene un partido pendiente.

El Nápoles (3º, 49 puntos), que recibirá a la AS Roma (5ª) el domingo, tratará de mantener contacto con el dúo lombardo.

- Con la misma moneda -

Siete goles en la ida, y cinco en la vuelta: el doble duelo entre el líder milanés y los turineses, cuartos, cumplió con las expectativas. Pero si la Juve había ganado el primer asalto (4-3) en los últimos minutos, el Inter le pagó en su casa con la misma moneda en forma de gol de Piotr Zielinski en el minuto 90.

En un estadio de San Siro lleno hasta la bandera, que volvía a albergar un partido de fútbol luego del paréntesis de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina, el hombre del primer tiempo fue Andrea Cambiasso.

El internacional italiano de la Juve marcó en dos ocasiones: una en propia (17') tras disparo de Luis Henrique, y para igualar (26') superando al propio delantero brasileño.

Pero los turineses se quedaron pronto en inferioridad numérica tras la expulsión de Pierre Kalulu (42') por dos amarillas.

Con diez, la Juve encajó un gol del joven Francesco Pio Esposito (76'), de 20 años. Aun así la Vecchia Signora de Luciano Spalletti creyó arrancar un empate gracias a su capitán Manuel Locatelli (83'), pero Piotr Zielenski congeló sus últimas esperanzas dando la victoria al Inter en el minuto 90 con un zurdazo cruzado para batir al arquero de la Juve Michele Di Gregorio y llevar el delirio a San Siro.

- Morata señalado -

Horas antes, el Como de Cerc Fábregas, una de las revelaciones del fútbol italiano esta temporada, perdió en casa ante la Fiorentina (2-1), una derrota tras la que el técnico español criticó a su delantero Álvaro Morata por su expulsión.

Nicolò Fagioli y Moise Kean pusieron en ventaja al conjunto Viola, que se halla en plena pelea por la permanencia, y aunque el gol de Fabiano Parisi alimentó las esperanzas locales en el minuto 77, la expulsión postrera de Álvaro Morata por doble amarilla en el 89 no fue del agrado de su entrenador Cesc, antiguo jugador del FC Barcelona.

"La provocación forma parte del fútbol, quien no pueda convivir con esa faceta del fútbol que se dedique a otra cosa", lanzó Cesc ante el micrófono de DAZN.

Morata había saltado al terreno de juego en el minuto 57 y vio dos amarillas casi consecutivas, una por discutir con un jugador rival, y otra por responder a un empujón de Luca Ranieri.

La derrota supone un paso atrás para el Como (7º) en sus aspiraciones europeas. El equipo lombardo venía de eliminar al Nápoles esta semana en penales en cuartos de la Copa de Italia.

El Como se vio superado en la tabla por el Atalanta, que se impuso 2-0 en Roma a la Lazio con el primer gol obra del brasileño Éderson, de penal por mano de Danilo Cataldi.