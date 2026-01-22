El Inter de Milán, fuerte ante los débiles y débil contra los fuertes

Después del revés europeo del martes ante el Arsenal en su propio estadio, el Inter de Milán vuelve a su zona de confort de la Serie A para un partido de la 22ª jornada en el que recibirá el viernes al Pisa, un escenario muy propicio para que cure las heridas

El choque ante los londinenses confirmó lo que la prensa italiana venía proclamando en las últimas semanas: el equipo de Cristian Chivu está siendo esta temporada fuerte ante los adversarios de menor entidad pero flaquea mucho cuando se mide a otros grandes

Antes del Arsenal, había perdido por ejemplo partidos esta temporada ante Liverpool y Atlético de Madrid en Champions, y contra Nápoles, AC Milan y Juventus en la Serie A

El Pisa, penúltimo de la clasificación y que solo ganó un partido de los 21 encuentros ligueros de esta temporada, está claramente en la categoría de los débiles, o los muy débiles, y por ello todo lo que no sea una victoria convincente del Inter en ese partido será considerado una sorpresa

Chivu ha rechazado recientemente ese mantra de la prensa y no cree que el club sea el Doctor Jekyll o Mister Hyde, dependiendo de la entidad del rival que esté enfrente

"Un club como el nuestro no subestima nunca a ningún adversario y tampoco tiene nunca ningún complejo. Este equipo siempre intenta dar lo mejor de sí mismo", insistió el lunes de esta semana

Chivu, que como jugador formó parte del recordado plantel de 2010 que a las órdenes de José Mourinho logró el triplete Serie A-Liga de Campeones-Copa de Italia, admite sin embargo que a veces su equipo peca de falta de concentración

"Debemos reducir los fallos, estar preparados mental y físicamente para aceptar que habrá momentos más difíciles", diagnostica

- Milan y Nápoles, más difícil -

La derrota europea ante el Arsenal ha hecho que el Inter llegue en una situación delicada a la última jornada de la Liga de Campeones, el miércoles de la próxima semana contra el Borussia Dortmund, en la lucha por terminar en el Top 8 y pasar a octavos saltándose el play-off de repesca

En la Serie A, todo va a mejor ritmo para los nerazzurri, con un liderato en solitario, con tres puntos más que el AC Milan y seis de ventaja sobre el vigente campeón, el Nápoles

La jornada de este fin de semana en el Calcio puede suponer un acelerón más del Inter en la carrera por el título, ya que además de tener un partido en principio cómodo sus dos principales perseguidores vivirán dos salidas muy incómodas el domingo, el AC Milan al campo de la Roma (4ª) y el Nápoles al de la Juventus (5ª)

Para romanos y turineses será además una oportunidad para reengancharse al tren de la pugna por el Scudetto

-- Programa de la 22ª jornada de la Serie A

- Viernes:

(19h45 GMT) Inter de Milán - Pisa

- Sábado:

(14h00 GMT) Como - Torino

(17h00 GMT) Fiorentina - Cagliari

(19h45 GMT) Lecce - Lazio

- Domingo:

(11h30 GMT) Sassuolo - Cremonese

(14h00 GMT) Atalanta - Parma

Génova - Bolonia

(17h00 GMT) Juventus - Nápoles

(19h45 GMT) Roma - AC Milan

- Lunes:

(19h45 GMT) Hellas Verona - Udinese

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17