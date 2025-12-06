El Inter de Milán se coloca líder provisional de la Serie A

LA NACION

El Inter de Milán se colocó provisionalmente al frente de la Serie A de Italia gracias a su victoria por goleada ante el Como (4-0), este sábado, víspera del choque estelar del fin de semana entre Nápoles y Juventus de Turín.

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa dieron un golpe de autoridad a los jóvenes y ambiciosos jugadores de Cesc Fábregas, con goles de Lautaro Martínez (11'), Marcus Thuram (59'), Hakan Calhanoglu (80') y Carlos Augusto (86').

El Inter totaliza 30 puntos, dos más que el AC Milan y el Nápoles, colíderes con 28 puntos antes del inicio del partido.

El Como, que llegaba con una racha de once partidos sin perder, concedió apenas su segunda derrota de la temporada y reculó a la sexta posición (24 puntos).

El Nápoles puede recuperar el liderato en caso de victoria contra la Juve el domingo (19:45 GMT), en el regreso de Luciano Spalletti a Nápoles, donde conquistó el Scudetto en 2023 y puso fin a una sequía de 33 años.

Eliminado de la Copa de Italia el jueves, el AC Milan visitará al Torino el lunes.

