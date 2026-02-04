El Inter despide al Torino y disputará las semis de la Copa de Italia

El Inter de Milán se clasificó este miércoles para las semifinales de la Copa de Italia al derrotar como anfitrión al Torino por 2-1, gracias a los tantos de los franceses Ange-Yona Bonny y Andy Diouf.

Los Nerazzurri, que lideran con autoridad la liga italiana, abrieron el marcador en el minuto 34 con un cabezazo de Bonny, a centro milimétrico de su compatriota Issiaka Kamate.

El segundo tanto de los milaneses, al inicio de la segunda mitad, fue obra de otro dúo francés: el joven Andy Diouf marcó de zurda tras un centro atrás del internacional Marcus Thuram (47').

Dominado en la primera parte, el Torino, 13º de la Serie A, se mostró más ofensivo en la segunda, recortando distancias con un cabezazo de su delantero croata Sandro Kulinovic (57'), antes de ver anulado un gol por fuera de juego.

Este primer cuarto de final de la Coppa Italia se disputó en Monza y no en el estadio milanés de San Siro, reservado para la ceremonia de inauguración de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el viernes.

El segundo cuarto de final enfrentará el jueves a dos pesos pesados italianos, el Atalanta de Bérgamo y la Juventus de Turín.

-- Resultados y programa de cuartos de la copa de Italia:

- Ya disputado:

Milán - Torino 2-1

- Jueves 5 de febrero

Atalanta - Juventus

- Martes 10 de febrero

Nápoles - Como

- Miércoles 11 de febrero

Bolonia - Lazio