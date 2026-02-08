El Inter golea al Sassuolo y se escapa al frente de la Serie A

Con un nuevo gol de Lautaro Martínez, el Inter de Milán consolidó su primera posición en la Serie A con ocho puntos sobre el Milan, al golear 5-0 de visita al ascendido Sassuolo este domingo en la 24ª jornada.

El defensa alemán Yann Bisseck abrió el marcador para los Nerazzurri con un cabezazo picado a la salida de un córner lanzado por Federico Dimarco (11').

El delantero de la selección francesa Marcus Thuram dobló la ventaja en el minuto 28, de nuevo tras una asistencia de Dimarco, la novena de la temporada.

Tras el descanso, el capitán Lautaro Martínez (50'), Manuel Akanji (53') y el brasileño Luis Henrique (88') cerraron la goleada.

Al arremeter con dureza contra el árbitro protestando por el cuarto gol, el serbio Nemanja Matic fue expulsado (55'), dejando al Sassuolo (11º, 29 pts) con diez casi toda la segunda parte.

Los Nerazzurri del técnico rumano Cristian Chivu (19 victorias, 1 empate y 4 derrotas), encadenan cinco triunfos seguidos en el campeonato.

Con 58 puntos aventajan ampliamente al AC Milan, con 50 pero con un partido menos -el correspondiente a este fin de semana- que disputará el 18 de febrero contra el Como.

En tercera posición, el Nápoles, que sufrió para vencer al Génova el sábado por 3-2, tiene nueve puntos menos que el Inter.

La Juventus, cuarta con 45 puntos, recibía a la Lazio (8ª) este domingo.