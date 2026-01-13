El Inter juega ante el Lecce por el título de campeón de invierno

El Inter de Milán puede proclamarse campeón de invierno de la Serie A en su visita al Lecce (17º) este miércoles en partido aplazado de la decimosexta jornada.

Su racha de seis victorias consecutivas, frenada por el Nápoles el domingo en el choque de la vigésima fecha (2-2), deja a los Nerazzurri sin mucho margen sobre sus rivales.

Tiene tres puntos sobre el Milan (2º) y cuatro frente al Nápoles (3º), Juventus (4º) y Roma (5º), aunque estos dos últimos tienen un partido más.

El Inter tiene cinco juegos por disputar (tres en liga, dos en Liga de Campeones de Europa) en enero, empezando por este duelo en su cancha ante el Lecce de la decimosexta jornada, pospuesto de mediados de diciembre a mediados de enero debido a la celebración de la Supercopa de Italia.

Cristian Chivu y sus futbolistas, salvo el internacional turco Hakan Calhanoglu, ausente al menos tres semanas por lesión, pueden hacerse con el título honorífico de campeón de invierno si vencen.

Un empate incluso podría bastar, pero los subcampeones de Europa en 2025 apuntan a la victoria, más aún cuando sus rivales directos, el Milan y el Nápoles, afrontan retos más exigentes en esta jornada de cotejos aplazados.

El Milan, que encadena dos empates consecutivos, recibe el jueves al Parma (14º), mientras que el Nápoles, aún diezmado por las lesiones, visita al ambicioso Como (6º) del entrenador español Cesc Fàbregas.

Lejos de la cabeza, el Bolonia (9º) visita al Verona (19º).

El Nápoles ganó el 22 de diciembre en Riad la Supercopa de Italia al derrotar 2-0 al Bolonia en la final con un doblete del brasileño David Neres.

-- Programa de los partidos aplazados de la 16ª jornada de la Serie A (en horas GMT):

miércoles

(17H30) Nápoles – Parma

(19H45) Inter Milán – Lecce

Jueves

(17H30) Verona - Bolonia

(19H45) Como - AC Milan

Clasificación: pts J G E P gf gc dif

1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25

2. AC Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Nápoles 39 19 12 3 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. AS Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15