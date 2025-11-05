El Inter mantiene pleno de victorias tras ganar 2-1 al Kairat Almaty
El Inter de Milán alargó este miércoles su pleno de victorias en Liga de Campeones luego de vencer 2-1 al Kairat Almaty en la...
- 1 minuto de lectura'
El Inter de Milán alargó este miércoles su pleno de victorias en Liga de Campeones luego de vencer 2-1 al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la competición.
Los vigentes subcampeones de Europa aseguraron los tres puntos con las dianas del capitán argentino Lautaro Martínez (45') y del brasileño Carlos Augusto (67'), si bien el equipo kazajo llegó a empatar gracias a un tanto de Ofri Arad (55').
Los Nerazzurri ocupan la 3ª posición de la clasificación, solo superados por Bayern Múnich y Arsenal, también con pleno de victorias pero con mejor diferencia de goles.
Con 12 puntos, el Inter está cada vez más cerca de asegurarles finalizar entre los ocho primeros del grupo único, lo que significa avanzar directamente a octavos de final.
Por su parte el modesto Kairat Almaty, que descubre la competición reina del fútbol europeo, concedió su tercera derrota y suma tan solo un punto, ocupando la 34ª posición.
jr/bde/dam/iga
Otras noticias de Fútbol Internacional
- 1
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 2
Lizy Tagliani sigue su disputa contra Viviana Canosa: “Queremos el debate y la retractación pública”
- 3
El episodio de acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial y la violencia hacia las mujeres
- 4
El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita