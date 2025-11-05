El Inter mantiene pleno de victorias tras ganar 2-1 al Kairat Almaty

El Inter de Milán alargó este miércoles su pleno de victorias en Liga de Campeones luego de vencer 2-1 al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la competición.

Los vigentes subcampeones de Europa aseguraron los tres puntos con las dianas del capitán argentino Lautaro Martínez (45') y del brasileño Carlos Augusto (67'), si bien el equipo kazajo llegó a empatar gracias a un tanto de Ofri Arad (55').

Los Nerazzurri ocupan la 3ª posición de la clasificación, solo superados por Bayern Múnich y Arsenal, también con pleno de victorias pero con mejor diferencia de goles.

Con 12 puntos, el Inter está cada vez más cerca de asegurarles finalizar entre los ocho primeros del grupo único, lo que significa avanzar directamente a octavos de final.

Por su parte el modesto Kairat Almaty, que descubre la competición reina del fútbol europeo, concedió su tercera derrota y suma tan solo un punto, ocupando la 34ª posición.

