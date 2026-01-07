El Inter mete la sexta y deja atrás al Nápoles

El Inter de Milán encadenó este miércoles en Parma (2-0) una sexta victoria seguida en la Serie A, para relegar a cuatro puntos al vigente campeón Nápoles, que no pasó del empate en el Diego Armando Maradona ante el modesto Hellas Verona (2-2).

En medio de la niebla de Parma, el Inter no deslumbró a sus tifosi por la brillantez de su juego, pero los Nerazzurri aseguraron lo esencial y su técnico Cristian Chivu pudo realizar rotaciones en vista a la infernal sucesión de partidos que le esperan en enero.

Federico Dimarco abrió el marcador en el minuto 42, y después el delantero francés Marcus Thuram, que no fue titular, dobló la renta en el tiempo añadido (90+8') para acercar a su equipo al título honorífico de campeón de invierno.

Tras esta 19ª fecha, el Inter totaliza 42 puntos, cuatro más que el AC Milan (2º), que se enfrenta al Génova el jueves, y que el Nápoles (3º).

Pero al igual que sus rivales, que participaron en la Supercopa de Italia en diciembre, el Inter aún cuenta con un partido atrasado, correspondiente a la 16ª fecha, que disputará en una semana ante el Lecce.

Antes, el conjunto interista recibirá al Nápoles el domingo en el choque estelar de la 20ª fecha, que puede resultar muy aclaratorio en el devenir de un campeonato muy indeciso.