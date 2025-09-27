El Inter Miami empata 1-1 ante Toronto con un Messi sin puntería

Dejando escapar unos puntos valiosos, el Inter Miami empató este sábado 1-1 con el Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) en el que Lionel Messi vio rota su racha goleadora.

El equipo floridano se avanzó en el BMO Field de Toronto (Canadá) con un cabezazo del argentino Tadeo Allende tras un centro al segundo palo del lateral español Jordi Alba en el minuto 45+1.

En el 60, el estadounidense Djordje Mihailović aprovechó varios errores de la zaga visitante para empatar el marcador.

El Inter, que pugna por escalar hasta el liderato de la Conferencia Este, atacó hasta el pitido final pero se topó con una enorme actuación del veterano arquero Sean Johnson.

El exportero de la selección estadounidense neutralizó hasta cuatro peligrosos remates de Messi, quien había marcado cinco goles en los tres partidos anteriores.

El capitán del Inter, de 38 años, sigue encabezando la lista de artilleros de la MLS con 24 dianas en 23 jornadas disputadas.

El técnico Javier Mascherano alineó de inicio a su cuarteto de veteranas figuras que forman Messi, Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets, quien el jueves anunció su retirada del fútbol a final de año.

Después de tres victorias seguidas, el Inter se quedó en la tercera plaza del Este con 56 puntos, a cuatro unidades del líder, Philadelphia Union, pero con un partido menos.

gbv/raa/