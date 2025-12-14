El Inter no falla con gol de Lautaro y pasará una Navidad de líder

Vencedor en el campo del Génova (2-1) con un gol de su capitán Lautaro Martínez, el Inter de Milán aprovechó este domingo los tropiezos del AC Milan, frenado en San Siro (2-2), y del Nápoles, derrotado en Udine (1-0), para tomar el mando de la Serie A.

Tercero antes de esta decimoquinta jornada, el Inter de Milán pasará la Navidad en la cima de la liga italiana -con un punto sobre el Milan y dos sobre el Nápoles- y puede agradecer al Sassuolo y al Udinese el inesperado regalo.

Los nerazzurri, que el martes concedieron ante el Liverpool su segunda derrota consecutiva en la Liga de Campeones de Europa (1-0), se adelantaron gracias al internacional alemán Yann Aurel Bisseck (6') y al argentino Lautaro Martínez (36').

Tuvieron un susto cuando Vitinha (68') recortó diferencias, pero el equipo dirigido por Cristian Chivu, con Marcus Thuram en el banquillo de inicio, encadenó una tercera victoria consecutiva.

El partido estuvo marcado antes del pitido inicial por enfrentamientos alrededor del estadio Luigi Ferraris entre ultras del Génova, del Inter y la policía, que dejaron dos heridos.

- Bartesaghi, tras los pasos de Maldini -

El Inter es ahora líder con 33 puntos, uno más que su gran rival, el AC Milan, que igualó en casa con el Sassuolo.

En desventaja 1-0 desde el minuto 13, los Rossoneri igualaron y luego tomaron ventaja gracias a un doblete de Davide Bartesaghi (34' y 47').

El defensa de 19 años, que nunca antes había marcado en la Serie A, entró de paso en la historia de su club: jamás un defensa tan joven había anotado un doblete con la camiseta rossonera y hay que remontarse al ilustre Paolo Maldini para encontrar un defensa goleador a esa edad.

Los jugadores de Massimiliano Allegri se vieron sorprendidos por el francés Armand Laurienté, que empató en el minuto 77 al término de una bonita combinación.

Pudieron haber perdido de no ser por una parada del francés Mike Maignan ante el propio Laurienté (88').

"Tenemos que mejorar todavía, porque encajamos demasiados goles... Pero estamos entre los cuatro primeros, es nuestro objetivo de inicio de temporada", señaló Allegri.

Como el AC Milan, el Nápoles venía de tres victorias seguidas en liga, pero en el campo del Udinese nunca estuvo en condiciones de enlazar un cuarto triunfo consecutivo.

- Parón por la Supercopa -

El equipo de Antonio Conte, cansado como ya había anunciado su propio entrenador la semana pasada y diezmado por las lesiones, fue superado por el Udinese que, tras dos goles anulados, acabó por concretar su dominio por medio del neerlandés Jurgen Ekkelenkamp (73').

Ahora tercero a dos puntos de la cabeza, el Nápoles, derrotado el miércoles por el Benfica (2-0) en Lisboa, tiene dificultades para digerir las noches de Liga de Campeones: por quinta vez esta temporada, cayó pocos días después en el campeonato.

"No tengo nada que reprochar a mis jugadores", aseguró Conte. "En nuestra situación de emergencia, lo dan todo. Solo tienen que mostrar más carácter, más picardía también, pero es algo sobre lo que es más difícil trabajar, no es una cuestión técnica o táctica", argumentó.

Aunque el campeonato italiano se disputa el próximo fin de semana, el programa de la decimosexta jornada será recortado.

Inter, AC Milan, Nápoles y Bolonia volarán a Arabia Saudí, donde disputarán del 18 al 22 de diciembre la Supercopa de Italia.

En la parte baja de la tabla, la Fiorentina se hunde: derrotada en casa por Verona (2-1), el club toscano es colista, ya a ocho puntos del 17º puesto, sinónimo de permanencia.