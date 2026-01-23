El Inter remonta y aplasta 6-2 al Pisa para extender su liderato en la Serie A

El Inter de Milán remontó y siguió de largo este viernes tras ir dos goles abajo frente al recién ascendido Pisa, un triunfo épico 6-2 que lo coloca con seis puntos de ventaja en la cima de la Serie A.

La afición del San Siro quedó fría con el doblete tempranero de Stefano Moreo para el Pisa, que incluyó un brillante toque por encima del arquero del Inter, Yann Sommer, que rifó una pelota en la salida cerca del mediocampo.

Pero el penal de Piotr Zielinski en el minuto 39 provocó la remontada al final de la primera parte, con la dupla atacante formada por Lautaro Martínez (41') y Pio Esposito (45+2), que remataron con potentes cabezazos para poner al Inter por delante al descanso.

Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') y Henrik Mkhitaryan (90+3') redondearon la goleada en una ráfaga final de 10 minutos de fútbol total para asegurar la novena victoria del Inter, en una racha de 10 partidos invicto en la liga.

La contundente victoria del Inter aumenta la presión sobre sus rivales por el título, el AC Milan y el Nápoles, que tienen duelos difíciles fuera de casa este fin de semana.

El rival más cercano del Inter, el AC Milan, viaja al sur el domingo para enfrentarse a la Roma, cuarta en la clasificación y que aún no ha ganado partidos clave, pese a que sigue mejorando al mando de Gian Piero Gasperini.

Mientras tanto, el Nápoles se encuentra a nueve puntos del tercer puesto.

El vigente campeón visitará Turín el domingo tras un empate contra el FC Copenhague que lo dejó en riesgo de ser eliminado de la Liga de Campeones.

El Pisa es último de la división tras haber sumado cuatro puntos en sus últimos 10 partidos.