El Inter se basta sin Lautaro para ganar al Lecce y ser más líder de Serie A

Aunque sin el lesionado Lautaro Martínez, el Inter de Milán se impuso 2-0 en la cancha del Lecce, este sábado en la XX fecha de la Serie A, que lidera con un colchón de diez puntos.

El Inter de Cristian Chivu tuvo dificultades para derribar la resistencia del equipo anfitrión, pero el veterano armenio Henrikh Mkhitaryan, de 37 años, y Manuel Akanji marcaron en el tramo final para meter presión al segundo clasificado, el AC Milan, antes de su partido contra el Parma del domingo.

El Inter había sufrido una sorprendente derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt noruego en la ida del playoff de acceso a octavos de la Liga de Campeones a mitad de semana, pero ahora encadena siete victorias consecutivas en la Serie A.

