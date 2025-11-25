El Inter, un test de altura para la mejoría del Atleti

Luego de un inicio de temporada dubitativo, el Atlético de Madrid parece haber recuperado su rumbo. El duelo del miércoles contra el Inter de Milán, invicto en Europa, será el test que mida la mejoría de los rojiblancos.

El inicio de temporada de los colchoneros fue preocupante, con solo una victoria en los primeros seis partidos entre todas las competiciones (2 derrotas y 3 empates).

Pero desde finales de septiembre, e impulsado por un Clásico ganado 5-2 al Real Madrid, los rojiblancos solo han perdido uno de sus once partidos disputados, contra el Arsenal en Champions, y llegan a la quinta jornada de la competición continental lanzados tras una racha de cinco victorias entre todos los campeonatos.

Enfrente espera el Inter de Milán, que junto a Arsenal y Bayern Múnich, suma sus partidos de Liga de Campeones por victorias. Pero los Nerazzurri llegan al estadio Metropolitano tocados, luego de perder en Serie A el derbi contra el AC Milan el domingo.

La cuarta derrota del año en el campeonato italiano no es trágica, pues el Inter sigue a tres puntos del líder Roma, pero sí ha comenzado a plantear preguntas sobre la validez de Christian Chivu como entrenador.

Duelo Albiceleste en punta

Además, sus cuatro victorias en Champions han llegado contra Ajax, Slavia de Praga, el Union Saint-Gilloise belga y el Kairat Almaty kazajo, todos ellos en las nueve últimas posiciones del grupo único de 32 equipos.

Así, el duelo servirá al Atlético para evaluar su mejoría, mientras que pondrá a prueba los cimientos del proyecto nerazzurro.

En la clasificación, seis puntos separan al Inter, tercer clasificado y provisionalmente en el Top 8 que da acceso directo a octavos de final, del Atlético, 17º y en los puestos que obligan a pasar por el repechaje previo.

Sobre el césped, otro duelo captará las miradas neutrales, y sobre todo, de los aficionados argentinos: Julián Álvarez y Lautaro Martínez, aspirantes a ocupar la punta del ataque de la Albiceleste durante la defensa del cetro mundial el próximo verano boreal, liderarán a sus respectivos equipos.

La Araña ha anotado 9 goles y repartido 4 asistencias en sus 16 partidos disputados esta temporada entre campeonato y Champions, cifras casi idénticas a las del Toro, autor de 8 dianas y 2 asistencias en 15 encuentros.

Pero la última visita de Martínez al Metropolitano, en octavos de final de la Champions 2023-2024, no terminó como el argentino hubiera deseado, tras errar el penal definitivo en la tanda que dio el pase a cuartos al Atlético.

Griezmann y Thuram como socios

La ida y vuelta de esos octavos de final son los únicos dos partidos oficiales que ambos equipos han disputado entre sí: el Inter venció 1-0 en la ida en el estadio Giuseppe Meazza, y el Atlético empató la eliminatoria 2-1, antes de sentenciar en los penales.

Como si de un guiño a la final del Mundial 2022 se tratase, ambos argentinos están acompañados en el ataque de sus equipos por franceses.

Antoine Griezmann, autor de 39 goles en Liga de Campeones con los colchoneros, llega a este duelo en gran momento de forma, tras haber anotado 3 de sus 5 goles de la temporada este mes de noviembre.

Recuperado de la lesión en los isquios que le tuvo apartado un mes, Marcus Thuram todavía no ha marcado desde que volvió a los terrenos, pero debería ser el socio de Martínez el miércoles.

Unos alicientes más que suficientes para vivir una gran noche de fútbol en el Metropolitano, en el que ninguno de los dos examinados encajaría bien un suspenso.

